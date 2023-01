Gli Stati Uniti versano denaro in tranche, ma anche la spesa elevata ha dei limiti

Il presidente Biden ha scommesso una parte importante della sua agenda economica sulla stimolazione della produzione di chip negli Stati Uniti, ma le sue ragioni vanno oltre i vantaggi economici. Un sacco di chip avanzati nel mondo oggi Fatto in Taiwan, l’isola su cui la Cina rivendica i suoi diritti territoriali. Ciò ha fatto temere che le catene di fornitura di semiconduttori potessero essere interrotte in caso di conflitto e che gli Stati Uniti si trovassero in uno svantaggio tecnologico.

I dirigenti del settore hanno affermato che il nuovo sforzo produttivo statunitense potrebbe correggere alcuni di questi squilibri, ma solo fino a un certo punto.

I nuovi impianti di chip richiederanno anni per essere costruiti e potrebbero non essere in grado di offrire la tecnologia di produzione più avanzata del settore quando entreranno in funzione. Le aziende possono anche ritardare o annullare i progetti se non ricevono sussidi sufficienti dalla Casa Bianca. Una grave carenza di competenze potrebbe smorzare il boom, poiché le fabbriche complesse hanno bisogno di molti più ingegneri rispetto al numero di studenti che si laureano nei college e nelle università americane.

ha affermato Chris Miller, professore associato di storia internazionale presso la Fletcher School of Law and Diplomacy della Tufts University e autore di A Modern Book on the Chip Industry’s Battles.

I funzionari della Casa Bianca hanno affermato che gli investimenti nell’industria dei chip ridurranno drasticamente la proporzione di chip che devono essere acquistati all’estero, migliorando la sicurezza economica degli Stati Uniti. In un evento TSMC a dicembre, Biden ha anche evidenziato il potenziale impatto su aziende tecnologiche come Apple che si affidano a TSMC per le loro esigenze di produzione di chip. Ha detto che “potrebbe essere un punto di svolta” perché più di queste aziende “portano a casa una parte maggiore della catena di approvvigionamento”.

Le aziende americane hanno guidato la produzione di patatine per decenni, a partire dalla fine degli anni ’50. Ma la quota del paese della capacità produttiva globale è gradualmente diminuita a circa il 12% dal 37% circa del 1990, quando i paesi asiatici hanno introdotto incentivi per spostare la produzione su quelle coste.