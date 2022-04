Mistero sul piano Twitter di Elon Musk dopo il tweet crittografato “vai avanti” | Elon Musk

L’imprenditore miliardario Elon Musk domenica ha gettato qualche incertezza nei suoi piani per acquisire la piattaforma di social media Twitter da parte di Pubblica un messaggio che ha detto stava “andando avanti”.

Musk è noto per i suoi messaggi ambigui su Twitter, che usa spesso per attaccare le persone, diffondere insulti o semplicemente fare battute. Il significato esatto dell’ultimo messaggio in codice non era chiaro, così com’è detto semplicemente: “andando avanti …”.

Ma questo post è arrivato dopo una settimana emozionante in cui Musk, l’uomo più ricco del mondo, si è assicurato un finanziamento di 46,5 miliardi di dollari per finanziare una persona potenzialmente ostile. prova a cinguettareCompresi $ 21 miliardi di soldi propri.

Gli impegni di finanziamento sono individuati in A depositare La scorsa settimana con la Securities and Exchange Commission. Musk possiede già il 9,2% della piattaforma di social media e la scorsa settimana ha annunciato un’offerta di $ 54,20 per azione.

L’offerta di Musk è vista come ostile perché aggira il consiglio di amministrazione dell’azienda. Twitter ha anche lanciato il cosiddetto Difendere le pillole tossicheCon l’obiettivo di impedire a Musk di costruire una quota superiore al 15%.

Musk si è definito “l’assoluta libertà di parola” e ha chiarito che ci crede Twitter Non dà abbastanza libertà a milioni di utenti. In una lettera al consiglio di amministrazione di Twitter, ha affermato che la piattaforma “deve diventare privata”. Ha segnalato le modifiche che potrebbe apportare all’azienda, inclusa l’introduzione di un pulsante di modifica per i tweet.