Bad Guys, ‘Sonic 2’ ha battuto facilmente ‘Animali fantastici’ – The Hollywood Reporter

Altre buone notizie per la famiglia biglietteriae DreamWorks Animation e Universal’s i malvagi Abbiamo vinto facilmente durante il fine settimana circa 24 milioni di dollari, il che è più che sufficiente per sconfiggerlo Animali fantastici: I segreti di Silente Dal primo posto a livello locale.

i malvagi, su un gruppo sinistro e intelligente di animali subdoli, è stato lanciato venerdì con $ 8 milioni venerdì da 4.009 sale dopo aver ricevuto un CinemaScore. All’estero, ha guadagnato $ 63 milioni per un trasferimento globale anticipato di $ 87 milioni.

Edizione casalinga PG Sonic il Riccio 2 – Ora nel terzo fine settimana – così ha vinto Silente Con una stima di $ 15,2 milioni da 3.809 località con un totale nazionale di $ 145,8 milioni.

uno due pugni i malvagi E Sonico 2 Dare a modelle e dirigenti degli studi di Hollywood spera che bambini e genitori possano tornare sul serio dopo essere rimasti fuori dalla maggior parte della pandemia.

Animali fantastici 3 È caduto bruscamente nel suo secondo fine settimana in altre cattive notizie per il futuro del franchise di Wizarding World. Warner Bros. La foto dell’evento di grande budget ha incassato 14 milioni di dollari a livello nazionale da 4.245 sale, in calo del 67%. Fa un po’ meglio all’estero, guadagnando $ 213,2 milioni per un totale globale di $ 280,3 milioni.

i malvagi Non è stato l’unico nuovo spettacolo questo fine settimana poiché gli studi di Hollywood hanno iniziato a distribuire una varietà di film mentre il botteghino è emerso dalla pandemia.

Nuove funzionalità Focus e Regency nordico Ha aperto a $ 12 milioni durante il fine settimana, prima delle aspettative. Tuttavia, con un budget di almeno 70 milioni di dollari prima della commercializzazione, il film potrebbe trovarsi in una situazione finanziaria difficile. nordico Premiato con un B+ CinemaScore. Il totale globale del film è di 23,5 milioni di dollari.

A completare i primi cinque c’è un film Lionsgate di alto concetto Il peso insopportabile del talento – in cui interpreta se stesso Nicolas Cage. Il film ha aperto a $ 7,2 milioni da 3.036 cinema. Sebbene sia certamente un modesto conteggio sulla carta, Talento enorme Allo stesso modo è venuto in linea le aspettative. L’impenetrabilità ci ricorda che i film di Hollywood a volte non riescono a viaggiare fuori città.

A 24film di specialità Tutto ovunque in una volta Ha continuato la sua corsa stellare, conquistando il sesto posto con $ 5,4 milioni da 2.137 siti locali con $ 26,9 milioni.

24 aprile, 8:20 Aggiornato con numeri rivisti.