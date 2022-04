‘Una recessione nei prossimi 12 mesi non è al centro’: le azioni sono crollate venerdì. Perché gli investitori intelligenti si concentrano sul gioco lungo

Il mercato azionario ha chiuso una settimana volatile con una nota oscura venerdì Tre importanti indici statunitensi sono caduti Poiché gli investitori sono sopraffatti da preoccupazioni come l’inflazione e la lotta della banca centrale contro di essa Paura di una grave recessione.

Gli esperti finanziari hanno suggerito che gli investitori non dovrebbero farsi prendere dal panico e pensare a strategie a lungo termine poiché anche la fiducia diminuisce.

Dow Jones Industrial Average DJIA,

-2,82%

981 punti o 2,8% in meno a 33.811,40. Secondo i dati del Dow Jones Market, questo è il peggior calo giornaliero dell’indice di performance da venerdì 28 ottobre 2020.

Nel frattempo, il Nasdaq Joint Index COMP,

-2,55%

riduzione del 2,6% e S&P 500 SPX,

-2,77%

Perso il 2,8%.

TGIF, davvero.

Guarda anche: ‘Aspettare il momento giusto non è la strategia migliore’: 3 cose che gli investitori dovrebbero fare ora quando le azioni scendono (di nuovo)

Naturalmente, alcuni investitori al dettaglio in fermento potrebbero averti già detto dove stanno andando le cose.

Secondo un recente sondaggio settimanale sul sentiment dell’American Personal Investor Association, quasi il 44% delle persone afferma che il mercato si sta muovendo in una direzione approssimativa. Questo è quasi 14 punti percentuali in più rispetto alla media storica del 30,5%. Tracker in corso.

D’altra parte, nella settimana terminata il 20 aprile, quasi il 19% ha affermato che c’è stato un boom. Questo è in aumento rispetto al 15,8% della lettura di una settimana fa. Ma era maggio 2016, e per due settimane consecutive il sentiment positivo sul tracker non ha superato il 20%.

Nel frattempo, sei investitori su 10 prevedono un aumento della volatilità del mercato e sette su 10 affermano di essere preoccupati per la recessione. Secondo un sondaggio nazionale Rilasciato all’inizio di questa settimana.

Nello stesso sondaggio, quattro investitori su 10 (44%) hanno affermato di essere più fiduciosi nel garantire i propri fondi nel prossimo autunno e il 38% era fiducioso nella propria capacità di investire nel mercato azionario.

Gli investitori al dettaglio non sembrano avere alcun monopolio sulla prospettiva del mercato. Secondo Bank of America, la scorsa settimana gli investitori hanno prelevato 17,5 miliardi di dollari dalle azioni globali. Quella Exodus è la più grande attività settimanale Per l’uscita di quest’anno, hanno menzionato.

La differenza è che coloro che sono nuovi sul mercato – e gli investitori regolari che hanno iniziato durante le epidemie – potrebbero non avere le stesse risorse o tolleranza al rischio per tenersi la pancia nei momenti di trepidazione nei confronti di investitori sofisticati o investitori istituzionali.

La respirazione è importante qui Evita di fare Qualcosa di serio, dicono gli esperti – Il discorso sulla recessione in particolare continua.

In primo luogo, c’è la storia a breve termine.

“Nonostante l’inflazione persistente e il rischio di un’economia bancaria centrale e dei mercati finanziari più aggressivi, la recessione non sarà al centro per i prossimi 12 mesi”, ha affermato Solita Marcelli, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management.

L’economia può crescere anche con gli aumenti dei tassi in serie desiderati dagli investitori e i risultati degli utili del primo trimestre sono “generalmente buoni”, ha affermato Marcelli in una nota.

Un’eccezione come Netflix NFLX è comune,

-1,24%

Segnalato questa settimana Perdita netta di 200.000 abbonati Mentre gli analisti si aspettano altri 2,5 milioni di abbonamenti.

Inoltre, c’è una lunga storia da ricordare. Scott Bishop, amministratore delegato di Wealth Solutions presso Avidian Wealth Solutions, con sede a Houston, in Texas, pensa al lungo gioco degli investimenti durante gli alti e bassi.

La mentalità bassa dell’investitore al dettaglio espressa nei sondaggi e nei sentiment tracker dipende da ciò che ora chiede ai suoi clienti.

Tuttavia, il vescovo ha affermato che se le persone ritengono che sia il momento di modificare le strategie o di aggiustare le perdite, è tempo di apportare modifiche al proprio portafoglio. Non dovresti apportare modifiche all’ingrosso. Ad esempio, potrebbe essere il momento di riconsiderare le assegnazioni e le perdite fiscali potrebbero avere un impatto sul raccolto. “Se investi nel tuo portafoglio in base ai titoli, perderai sempre”, ha detto.

L’infezione sembra un lungo periodo, ma dura solo due anni Il mercato COVID-19 è in calo. Poi, c’è la seconda parte della storia per coloro che sono bloccati nel mercato invece di fare soldi.

In un momento come questo, vale la pena ricordare il prossimo capitolo di quella storia, ha detto Bishop. Alla fine, la maggior parte delle persone che soffrono di problemi finanziari sono “azioni serie, azioni binarie, sono dentro o sono fuori”.