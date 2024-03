I futures Dogecoin, Shiba Inu e Pepecoin subiscono perdite per 90 milioni di dollari a causa della volatilità di Bitcoin

“Gli acquirenti con leva finanziaria probabilmente non cederanno finché non supereremo i loro massimi storici, cosa che potrebbe accadere in qualsiasi momento”, ha detto il fondo di criptovaluta QCP Capital in una trasmissione di martedì su Telegram. “Si tratta di un livello di leva finanziaria simile a quello che abbiamo visto nel 2021, spingendo la parte anteriore della curva più in alto e mantenendo la parte posteriore più in alto”.