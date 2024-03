Riepilogo e reazioni crude (4 marzo 2024): Seth Rollins è un perdente

crudo Tutto è iniziato con Cody Rhodes che chiedeva a San Antonio di cosa volessero parlare. Sapevamo tutti la risposta ovvia. Ha invitato Seth Rollins sul ring e i due hanno accettato l'invito di The Rock & Roman Reigns a partecipare Smack Down questa settimana. Meraviglioso, meraviglioso. Non è proprio di questo che voglio parlare qui. La cosa che mi ha sorpreso è stata Seth.

Cody gli ha dato una logica via d'uscita se Seth avesse deciso di non accettare di collaborare con lui contro Rocky e Roman V Ossessione. Il ragazzo ha una partita con Drew McIntyre, che merita tutta la sua attenzione. Ironicamente, questa è la stessa cosa che Drew ha detto la settimana scorsa quando ha consigliato a Seth di non preoccuparsi di ciò che accade il venerdì sera. Seth ha detto a Cody la stessa cosa che ha detto a Drew: sconfiggere la dinastia a questo punto è più grande di ogni altra cosa. Se fosse stato il Capitano Jean-Luc Picard, avrebbe detto che il limite dovrebbe essere tracciato qui!

Il modo in cui Seth ha liquidato Drew come qualcuno con cui avrebbe potuto facilmente trattare la dice lunga. Seth chiaramente non è concentrato sul ragazzone e capisco il perché. Roman con lui è più che personale. Si sente responsabile degli ultimi anni e vuole finirli. Dal punto di vista di Seth, è stato lui a portare Roman in questo mondo, e può eliminarlo. Crede che con la posizione di Rock nella compagnia, se non fermano Roman adesso, il suo ex partner dello SHIELD otterrà il potere assoluto che ha sempre desiderato. Sì, è abbastanza per far dimenticare a me o forse a chiunque altro Drew.

È una storia incentrata sui personaggi che apre un percorso in cui Seth perde il titolo perché è davvero concentrato sul quadro più ampio. L'unico motivo per cui il torneo è intorno alla vita di Seth è a causa dei romani; La dichiarazione d'intenti di Seth è un patto diverso dalla sua controparte del venerdì sera. crudo Mostra come questo potrebbe rovinare Seth in modo semplice ma efficace durante l'evento principale.

Jey Uso contro Drew. Drew vuole le scuse che non ha mai ricevuto mentre Jay pensa che Drew sia un ragazzino piagnucoloso e irrispettoso. C'è abbastanza storia tra questi due che la partita non ha bisogno di molte impostazioni. L'unica domanda era quando sarebbe apparsa la linea di sangue e come avrebbero corrotto Jay.

Hanno fatto qualche depistaggio con Solo che è uscito per primo e Cody ha effettuato il salvataggio. Ma poi Jimmy è apparso dal nulla e ha messo fuori gioco Jay. Drew, ancora una volta, ha approfittato degli imbrogli della Bloodline che giurava di odiare, guadagnandosi un W. e martellando a fondo la sua ipocrisia.

Ma poi Seth sale sul ring per respingere Jimmy e proteggere Jay. Lo ha fatto mentre Drew era ancora sul ring e in agguato dietro di lui per tutto il tempo. Poi è successo questo:

Questo è esattamente ciò di cui Drew ha avvertito Seth. Come ha detto Drew all'inizio dello show, Seth non ascolta ed è dipendente dai riflettori. Si preoccupa troppo di distruggere Roman e i suoi compagni. Che ignora un avversario molto pericoloso.

Queste sono tutte cose molto potenti che riuniscono tutte queste storie in un modo circolare. Mi piace molto questo tipo di narrazione ed è qualcosa che la WWE fa molto bene quando ci si attiene. Seth è nei guai e invece di dirlo e basta, ce lo dicono ancora e ancora.

Aspetti B

Se sei un guerriero Kabuki, non sono un fan della vittoria di Shayna Baszler e Zoe Stark su Katana Chance e Kayden Carter. Anche se non mi aspettavo che dominassero gli ex campioni del tag team, mi sarebbe piaciuto una vittoria più decisiva. Katana e Kaiden picchiano i loro avversari all'after party. Se Shayna non avesse salvato la palla all'ultimo secondo, avrebbero perso la partita. Infatti, se non fosse stato per Zoe che aveva colto Katana alla sprovvista con un tiro veloce, non avrebbero vinto.

È l'equivalente di una vittoria in rimonta, che di solito non è una brutta cosa. Ma con il Damage CTRL in fase di esplorazione e poi dando a Zoey e Shayna la partita di campionato che desideravano, volevo ottenere una W più grande dai loro futuri sfidanti. Stavano puntando alla vittoria in una partita che apparentemente faceva credere ai campioni di meritare una chance per il titolo.

Mah.

D'altra parte, è Nia Jax contro Becky Lynch. L'ombra di Liv Morgan incombeva su questa partita a causa dell'interferenza di Becky nella partita di Liv contro Nia della scorsa settimana. Recupero veloce per coloro che se lo sono perso o non ricordano (succedono molte cose in una settimana): sembra che Liv avesse Nia proprio dove voleva, ma Becky è intervenuta per ottenere un po' di quella dolce vendetta su Nia. Liv ha perso la partita per squalifica e ha affrontato Becky successivamente. Liv aveva tutto il diritto di ricordare a Becky che non è tutto merito suo.

Avanti veloce fino a questa settimana e Liv ha ricambiato il favore. Prima che Becky perdesse la partita per squalifica, lei e Nia avevano passato una bella serata. Nia ha preso il controllo presto, quindi l'importante è che Becky resista all'attacco e ritorni. Questo è stato violento e Becky è stata picchiata duramente. Si è trasformato in una partita competitiva e avvincente tra due giganti. Becky ha avuto il vantaggio Giusto Prima che Liv intervenga e le rovini tutto.

Ciò ha portato ad alcune parole nel backstage tra Liv e Becky, che ovviamente hanno portato a un incontro tra i due.

È fantastico, ma è tutto a terra? Voglio più Becky contro Nia. Una frase che non avrei mai pensato di scrivere ma eccoci qui.

Bentornato Andrade crudo ufficialmente! Con Judgment Day Watch, Andrade ha sconfitto Apollo Crews nel suo primo incontro sul marchio rosso.

Nonostante la scadenza: dove hanno trovato Apollo? Non vedo quel ragazzo da mesi! Dopo aver visto tutta la sua carriera ad NXT, è strano vederlo senza taccuino. Immagino che non sai mai cosa hai finché non se ne va.

Apollo è una buona mano, quindi ha realizzato ciò che doveva fare senza stupirmi. Sono curioso di sapere come il Giorno del Giudizio influenzerà il futuro di Andrade. È un futuro membro o si sta facendo il prossimo obiettivo?

Se c'è un'entità che può trasformare Doomsday in brave persone, quella è l'Entità Imperiale. Seriamente, San Antonio ha tifato per Damian Priest e Finn Balor come se fossero delle rockstar quel giorno. Alla gente non piacciono davvero questi gatti imperiali, vero?

Ciò che mi è piaciuto di più di questa partita è stata la facilità con cui Finn e Damian si adattano ai loro ruoli di “bravo ragazzo”. Dopo che Finn ha tirato un colpo basso su Giovanni all'inizio della partita, sembrava che qualcuno avesse chiamato Odie nel momento in cui il pubblico aveva iniziato a tifare per il principe. Lottarono dal basso e vendettero tutto quello che fecero Giovanni Vinci e Ludwig Kaiser come se fossero speculatori mondiali. Nello specifico, Finn, che ha subito il peso del pestaggio e ha percepito ogni secondo dell'offesa metodica dell'IMPERIUM. Si è guadagnato un po' di tempo con la malvagia Sling Blade dopo che IMPERIUM ha quasi rovinato la sua mossa in tandem.

Damien ha ottenuto l'hot tag ed è stato praticamente il massimo. Damien è un ragazzo davvero figo Se Doomsday si allontana sempre dal lato oscuro, ed è così che potrebbe sembrare.

Il Giorno del Giudizio ha ottenuto una W grazie al cielo del sud e IMPERIUM è scivolato al chiaro di luna.

Il mio momento preferito dello straordinario incontro tra Sami Zayn e Ivar è arrivato nel terzo atto. Era una cosa semplice, ma è un dettaglio, e adoro gli abbinamenti che prestano attenzione ai dettagli, non importa quanto piccoli. Sami ha provato a usare l'esplosivo sul tenditore all'inizio della partita, ma voglio dire, abbiamo visto tutti Ivar. Una volta che ciò non ha funzionato, Ivar ha ripreso il controllo e Sami ha perso il suo leggero vantaggio. Quindi, quando Sammy ha avuto un'altra possibilità di realizzarlo, ha provato una strategia diversa. Ha colpito la schiena di Ivar con diversi colpi all'avambraccio, indebolendo l'omone e rendendolo più vulnerabile al ribaltamento.

missione compiuta.

È solo psicologia intelligente e sviluppo del personaggio durante la partita. Inoltre la fanno sembrare una vera battaglia in cui le strategie si evolvono perché devono farlo.

Sammy alla fine ha ottenuto una W, che faceva parte del suo bisogno di slancio in vista dell'incontro di sfida della prossima settimana per un posto in classifica. Wrestlemania Contro Günter.

Questa è la parte in cui menziono la sfida:

IO Amore Partite sfida e questa partita ha una posta in gioco incredibile. Sami ha spiegato perché ha preso Gunther prima della partita, ma Bronson Reed ha detto “no” a tutto:

Sami ha parlato. Chad Gable ha parlato, era incredibilmente appassionato e ha realizzato probabilmente il miglior promo della sua carriera quando ha parlato di prendere il sorriso di Gunter e regalarlo a sua figlia. Ma Bronson ha parlato con le sue azioni. Questo gli va bene perché mentre l'australiano può parlare, lascia che siano i suoi pugni a gestire le azioni. Non ha la logica emotiva come Sammy o Chad. Vuole solo l'oro e vuole combattere.

Per la cronaca, sostengo Chad e penso che ottenga il consenso. Ha la storia più avvincente, dato che lui e Gunther hanno visitato una clinica lo scorso autunno, e la reazione che avrà a Filadelfia dopo aver sconfitto il Ring General potrebbe dimostrare che la città ha davvero un cuore. Non posso ancora dire molto sui loro gusti poiché incoraggiano gli uccelli sporchi, ma ciò dimostrerebbe almeno che sono umani.

A parte quel tag match tra Katana e Kayden e Shayna e Zoey, questo spettacolo non mi ha lasciato molto di cui lamentarmi. Le cose con Seth e Drew sono davvero interessanti per me adesso. È una storia ponderata che a volte passa inosservata ma non passa inosservata.

Infine, un grande ringraziamento a Michael Cole, Pat Mac e Cody per aver gridato a Sting. Anche se Cody non era così visibile come la squadra dei telecronisti, è stato comunque notato e apprezzato.

Che ne dite, Cagesiders? Ti è piaciuto lo spettacolo di questa settimana? Ti aspettavi che Pat definisse “epica” la partita finale di Sting?