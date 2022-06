CPI di maggio: aggiornamenti in tempo reale

Fare la spesa al supermercato Sainsbury’s a Londra. a lui attribuito… Tolga Akmen/EPA, tramite Shutterstock

L’invasione russa dell’Ucraina ha radicato l’inflazione nei paesi di tutto il mondo.

I prezzi sono aumentati l’anno scorso sullo sfondo zoccoli della catena di approvvigionamentoChiusure legate al Covid-19 e aumento dei costi energetici: problemi che avrebbero dovuto scomparire nel 2022.

Sei mesi fa, l’OCSE ha stimato che quasi nessuno dei suoi 38 membri avrebbe visto un aumento dell’inflazione superiore al 6%. Le principali eccezioni sono state la Turchia e l’Argentina, che erano già alle prese con un’iperinflazione per lo più estranea alla pandemia.

da allora, Sanzioni contro la Russia, uno dei maggiori produttori mondiali di energia e grano, ha prezzi in eccedenza per cibo, carburante e fertilizzanti. Bombardamenti, assedi e sequestri russi hanno interrotto il flusso di Cereali dall’Ucrainaun altro ottimo prodotto, che solleva lo spettro della fame I paesi più poveri importatori di cibo.

Allo stesso tempo, la politica cinese di bloccare le aree in cui si sta diffondendo il virus Covid-19 ha esacerbato il problema.

Lo ha annunciato questa settimana l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Aggiornamenti realistici. In sette paesi dell’Europa orientale, l’inflazione dovrebbe ora salire oltre il 10 per cento. Il tasso stimato per i Paesi Bassi quest’anno è quasi triplicato al 9,2%; L’australiano è raddoppiato al 5,3%. E come gli Stati Uniti, Gran Bretagna La Germania ha visto l’inflazione salire al livello più alto degli ultimi quattro decenni, ben al di sopra delle aspettative precedenti.

Ciò rischia di erodere il reddito e i risparmi delle famiglie, ostacolando gli sforzi delle aziende per investire e creare posti di lavoro.

Le banche centrali di Stati Uniti, Regno Unito, Australia e India si sono recentemente mosse in modo aggressivo per contenere i prezzi in rapido aumento aumentando i tassi di interesse. Anche la Banca centrale europea, che è stata riluttante ad aumentare i tassi di interesse per paura di una recessione, ha dichiarato giovedì che porrà fine agli acquisti di attività e Alza il tasso di interesse principale Di un quarto di punto alla riunione del prossimo mese, e forse di più a settembre.

Ma c’è un limite a ciò che i leader politici e finanziari possono fare contro l’aumento dell’inflazione, soprattutto date le varie cause. In molte regioni, come l’Europa, l’inflazione è trainata dall’aumento vertiginoso dei prezzi del cibo e dell’energia. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha avvertito che l’aumento dei tassi di interesse non risolverà i principali problemi di approvvigionamento.

Al contrario, la regolamentazione ha in parte attribuito l’inflazione negli Stati Uniti a “domanda eccessiva, che risponde maggiormente a una politica monetaria più restrittiva. Rispetto all’Europa, il mercato del lavoro statunitense è più teso e la crescita dei salari nominali è più elevata.

Sebbene l’inflazione stia causando forti sofferenze in alcune aree, le prospettive a lungo termine sono più positive. La Banca Mondiale prevede che l’inflazione globale dei prezzi al consumo scenderà al di sotto del 3% il prossimo anno.