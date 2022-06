Johnny Depp Dear Cologne riceve pubblicità in prima serata dopo l’inchiesta

Se c’è qualche domanda sul fatto che i marchi funzionino o meno Johnny Depp Dopo di nuovo la sua indagine … Non guardare nient’altro che la ripresa della campagna Dior in onda in prima serata questa settimana.

Il volto e il talento musicale di Depp sono in mostra al profumo maschile Dior’s Savage, andato in onda mercoledì sera alle 8-9 su FOX durante “MasterChef”.

Depp ha firmato con l’azienda nel 2015 come volto del profumo, ma sembra essere riemerso a fine giornata considerando il brusio intorno a lui. Indagine Insieme a Ambra Hert. Questo annuncio è stato girato molti anni fa, quando la campagna è stata lanciata per la prima volta, ma per ovvi motivi, non era esattamente nel ciclo rigoroso.