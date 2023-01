L’umile batterista Jeremiah Greene muore a 45 anni di cancro

L’umile batterista e co-fondatore Jeremiah Green è morto sabato dopo la sua battaglia contro il cancro.

Aveva 45 anni.

nella situazione attuale pubblicato dalla band, Green è andato a dormire e non si è più svegliato.

“Non conosco un modo per mitigare questo: oggi abbiamo perso il nostro caro amico, Jeremiah”, ha detto la band su Facebook. “Si è semplicemente sdraiato per riposare ed è semplicemente svanito.”

“Vorrei dire un mucchio di belle parole adesso, ma questo non è il momento. Queste verranno dopo, e da molte persone. Per favore, apprezza l’amore che dai, che ricevi, lo dai e lo riceverai. “Soprattutto, Geremia parlava dell’amore. Ti amiamo”.

era verde Recentemente diagnosticato Sua madre, Carol Namatami, ha rivelato di avere un cancro allo stadio 4 il giorno di Natale.

“È con il cuore molto pesante che le famiglie Green e Namatami annunciano la morte del marito, padre, figlio e fratello Jeremiah Green”, ha detto Namatami in un post su Facebook.

“Jeremiah è stato una luce per molti. In questo momento, la famiglia chiede privacy. Presto saranno rese disponibili ulteriori informazioni, inclusa una celebrazione della vita per amici e fan nei prossimi mesi. I cari di Jeremiah desiderano ringraziare tutti per i loro gentili auguri e il loro sostegno”.

Green ha fondato i Modest Mouse insieme al cantante Isaac Brock e al bassista Eric Gowdy nel 1992.

Si è esibito con i Modest Mouse fino al 2003, quando ha scelto di lasciare la band. La pausa di Green è durata solo un anno e si è riunito con i suoi compagni di band nel 2004.

Dopo l’annuncio della sua morte, sono arrivati ​​tributi da tutta la comunità musicale, inclusi alcuni ex membri dei Modest Mouse.

“Il grande Jeremiah Green. Il mio amico, collega e il musicista più creativo che abbia mai incontrato.” Johnny Marr ha twittatofondatore degli Smiths ed ex chitarrista dei Modest Mouse.

Il batterista dei Black Keys Patrick Carney ha detto: “Riposa in pace, Jeremiah”.

“JG. Ti amo. Sempre. Per sempre.” L’ex chitarrista dei Modest Mouse Jim Fairchild ha commentato il post su Instagram della band.

Green è stato co-fondatore di Modest Mouse con Isaac Brock ed Eric Gowdy.

Il batterista hawaiano si è anche esibito con Satisfact, Red Stars Theory e Peeved.

Green lascia sua moglie, Lorraine, e il loro figlio, Wilder.