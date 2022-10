Il grande impatto roccioso su Marte rivela crateri e caratteristiche della superficie

Marte andrà bene. Non è un disastro naturale. Non vi è alcun segno che la terra sia nuova Colpito da asteroidi . Il sistema solare è pieno di spazzatura. Marte ha un’atmosfera debole e quando un meteorite vola nello spazio, è improbabile che bruci prima di raggiungere la superficie.

Ma cosa ha in fermento gli scienziati: la NASA ha programmato una conferenza stampa giovedì per evidenziare la scoperta, descritta in due. Documenti Pubblicato Gli impatti della formazione di crateri sono stati documentati da due veicoli spaziali della NASA, un orbiter e un lander – sulla rivista Science. È stata un’elegante dimostrazione della combinazione di risorse scientifiche, una che fornisce un occhio sui fenomeni di impatto e l’altra fornisce un orecchio.