Il jackpot della lotteria Mega Millions ora supera il miliardo di dollari – Il vincitore del passato condivide i segreti

Il Jackpot della lotteria Mega Millions Ora si trova a 1,1 miliardi di dollari sbalorditivi prima dell’estrazione di venerdì sera, che sarebbe il secondo numero più alto nella storia della lotteria.

I giocatori di 45 stati, Washington, DC e le Isole Vergini sperano che Lady Luck sorrida quando acquistano oggi i biglietti per Mega Millions.

Uno condivide.

Tim Schultz ha vinto $ 28 milioni giocando nel 1999 Iowa Powerball.

“È un’emozione dopo aver vinto”, ha detto a Fox News Digital in un’intervista telefonica questa settimana.

Schultz ha lavorato in una stazione di servizio dell’Iowa Ha venduto il biglietto vincente per lui

A quel tempo, era uno studente universitario in difficoltà, che si faceva strada attraverso la scuola facendo benzina. Pochi mesi prima, aveva un sogno “molto vivido” di aver vinto alla lotteria.

Il sogno era così reale, “Sentivo che sarebbe successo a un certo punto”, ha detto riguardo alla vittoria alla lotteria.

Quella notte, ha avuto una “sensazione di pancia” quando ha comprato un biglietto dicendo ad amici e colleghi che avrebbe vinto.

E poi è successo davvero: si è svegliato il giorno successivo e ha scoperto di aver vinto. Era “molto surreale”, ha detto Schultz.

Una delle colleghe di Schultz, la 20enne Sarah Eldar, voleva acquistare metà del biglietto di Schultz quando ha abbinato i numeri vincenti, secondo quanto riferito dai media all’epoca.

Quando Schultz ha vinto, ha detto che voleva una parte delle vincite della lotteria e lo ha sfidato in tribunale.

In Iowa, devi avere 21 anni per giocare alla lotteria, quindi Eldar non è idoneo a riscuotere alcuna vincita.

Alla fine gli Eldar rinuncia a tutte le pretese per il jackpotha detto Playusalotteries.com.

Schultz ha affermato che la lotteria può influenzare la felicità di una persona in modo positivo o negativo e ogni vincitore è diverso.

“A un certo punto ho sentito un senso di isolamento: nessuno dei miei coetanei, della mia famiglia o dei miei amici aveva vinto alla lotteria”.

“Dove vivi, chi ti circonda, chi sono i tuoi amici e quanto successo hai”, ha osservato.

“Per me, è stato davvero emozionante all’inizio”, ha detto. “Ma quando svanisce – e lo fa – sei ancora te stesso.”

Ha continuato: “La lotteria non cambia chi sei, ma amplifica la tua personalità e la tua capacità di fare quello che vuoi fare”.

Non è stato facile per lui avere un evento così importante nella vita, ha detto Schultz.

“Dopo che quell’eccitazione è svanita, ero ancora molto grata per questa vittoria che ha cambiato la vita – che non ho mai dato per scontata – ma c’erano cose che dovevo imparare”, ha condiviso.

“Se voglio andare in vacanza, devo pagare per altre persone [to go].”

“Ad un certo punto ho sentito un senso di isolamento. Non avevo nessuno dei miei coetanei, né la mia famiglia né i miei amici Aveva vinto alla lotteria — All’epoca avevo 21 anni e uno studente universitario che lavorava in una stazione di servizio stava lottando per farmi entrare a scuola.

“Mi sono sentito un emarginato”, ha continuato. “Se voglio andare in vacanza, devo pagare per altre persone [to go].”

Ha “imparato molte lezioni di vita”, ha detto Schultz.

“Ho imparato che la lotteria può farti guadagnare tempo [with others]Non ha prezzo e vincere sarebbe una cosa molto positiva”.

Ha aggiunto: “Sono la stessa persona che ero prima di avere successo – non ho mai amato i beni materiali, quindi mi sono sentito molto uguale e ritirato al riguardo”.

In Iowa, le identità dei vincitori della lotteria vengono rivelate al pubblico e le persone “sono uscite dal lavoro del legno” dopo aver vinto, ha detto.

“Ho un team di consulenti finanziari, persone qualificate e affidabili che possono dirmi quanto posso e quanto non posso spendere”, ha spiegato, sottolineando che era molto importante.

“Una volta che ho creato un piano di gioco, ho aiutato le persone il più possibile – nella mia vita ho avuto persone che amavo e a cui tenevo – e ho fatto quello che potevo per le altre persone. Ho fatto molte cose per le altre persone. “

“Ho ricevuto molta attenzione da parte dei media all’inizio, ed ero una persona molto timida all’epoca e non volevo davvero quel tipo di attenzione. Non potevo entrare in un negozio di alimentari senza che la gente sapesse chi ero”.

Schultz ora intervista altri vincitori della lotteria sul suo canale YouTube, sottolineando che spesso “hanno esperienze simili”.

(La sua intervista con il vincitore di “Cash for Life” è di seguito.)

Che brav’uomo Affrontare la ricchezza improvvisa “Dipende da chi sei come persona e quali sono i tuoi obiettivi nella vita”, ha detto.

Schultz non ha tenuto privata la sua vita personale, riguardo a dove vive attualmente, alla sua famiglia o allo stato civile.

“Ho ricevuto molta attenzione da parte dei media all’inizio ed ero una persona molto timida all’epoca e non mi piaceva molto quel tipo di attenzione”, ha detto. “Non potevo andare in un negozio di alimentari senza che la gente sapesse chi ero”.

“Il mio consiglio a chiunque abbia successo è di prendersela comoda, non prendere decisioni affrettate e cercare consulenti finanziari qualificati”.

Ha aggiunto: “Ora non mi dispiace questo genere di cose. Lo accetto”.

Dopo aver frequentato il college per giornalismo e radiodiffusione, ha detto che ora ama parlare con i giornalisti. “Mi piace anche intervistare le persone.”

Schultz trova l’intervista ad altri vincitori della lotteria “molto toccante e interessante”.

“È una delle cose più rare che possono succedere a qualcuno. È un piccolo club in cui siamo insieme”.

Il suo consiglio per la persona o Persone che guadagnano mega milioni?

Ha detto: “Prima di tutto, congratulazioni! Poi dirò, perché sta davvero cambiando la vita. È una di quelle cose che possono cambiare la vita di una persona”.

Schultz ha aggiunto: “Il mio consiglio a chiunque abbia successo è di rilassarsi, non prendere decisioni affrettate e cercare consulenti finanziari qualificati. Comprendi cosa puoi fare realisticamente con i soldi e poi prova a goderti la vita”.