Il primo ministro spagnolo Sanchez propone di abbandonare la cravatta per risparmiare energia

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez Gli spagnoli stanno proponendo di adottare un codice di abbigliamento casual permanente per venerdì nel tentativo di risparmiare energia.

Sanchez ha indossato una camicia bianca a collo aperto per una conferenza stampa venerdì per discutere della performance annuale del paese.

“Vorrei sottolineare che non indosso la cravatta. Questo significa che tutti possiamo risparmiare dal punto di vista energetico”, ha detto il Primo Ministro ai giornalisti durante la conferenza stampa. Così ho chiesto a tutti i ministri e ai decisori pubblici [to follow suit]. ”

Sanchez ha anche invitato il settore privato a sbarazzarsi della cravatta in modo che “tutti contribuiamo al risparmio energetico tanto necessario nel nostro Paese”, ma non ha specificato come verrà attuato il provvedimento. Limiterebbe l’uso delle strutture.

con la temperatura Oltre i 104 gradi Fahrenheit In molte parti del paese, gli spagnoli fanno affidamento sull’aria condizionata.

Giovedì, Teresa Ribera, ministro dell’Ambiente spagnolo, ha incoraggiato gli elettori a prestare attenzione al consumo di energia, ma ha sottolineato che il governo non si aspetta che la vita quotidiana delle persone venga interrotta.

“Possiamo chiedere ai bambini di spegnere le luci, o possiamo tenere chiuse le persiane… Anche l’uso corretto del termostato è importante”, ha detto.

Il costo dell’energia per le aziende e le famiglie spagnole è aumentato negli ultimi mesi dall’invasione russa dell’Ucraina.

La prossima settimana, ha detto Sanchez, il governo svelerà un piano di risparmio energetico volto a ridurre le bollette e la dipendenza “dall’aggressore, (Il presidente russo Vladimir Putin. ”

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.