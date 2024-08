Il lanciatore olimpico del peso Raven Sanders ha suscitato scalpore gareggiando con maschera e occhiali da sole Giochi Olimpici di Parigi 2024

Raven Sanders ha fatto un’apparizione a sorpresa nell’evento di qualificazione del tiro del peso femminile alle Olimpiadi di Parigi giovedì mentre le americane cercavano di migliorare dalla medaglia d’argento ai Giochi di Tokyo.

Sanders – che usa i pronomi loro/loro – indossava una maschera nera integrale e occhiali da sole quando arrivarono al finale. Anche i loro capelli sono tinti di verde e viola e i loro denti sono sormontati da griglie dorate. “Sono in piena forma”, ha detto Sanders dell’outfit. “Dovevo ricordare alla gente chi ero.”

Sanders usa il suo alter ego “Hulk” mentre gareggia per affrontare lo stress che deriva dal praticare uno sport d’élite. Dicono di identificare il difficile percorso per controllare la forza e il potere del supereroe.

“Inizialmente, come Hulk, ho avuto difficoltà a distinguere i due; Ho trovato difficile controllare quando Hulk è uscito o quando Hulk non è uscito. hanno detto a Yahoo Sports Nel 2021. “Ma attraverso il mio viaggio, occupandomi soprattutto di salute mentale e cose del genere, ho imparato come compartimentalizzare, come lasciare che Hulk esca allo scoperto nei momenti giusti, proprio come Bruce Banner ha imparato a controllare Hulk. Gli ha dato anche un simbolo di tranquillità. Ma quando Hulk uscì, Hulk distrusse tutto ciò che doveva essere distrutto.

Il 28enne è abituato a indossare maschere durante le restrizioni Covid e ha detto che questo li aiuta a concentrarsi ed evitare di parlare con altri concorrenti che possono distrarli durante gli incontri.

Sanders, che è nero e gay, ha tracciato una “X” con i polsi sul palco mentre raccoglievano l’argento a Tokyo. Sanders, che è stato un sostenitore dei diritti LGBTQ e della consapevolezza della salute mentale, ha affermato che il gesto rappresenta “un luogo di incontro per tutte le persone oppresse” e ha affermato che la medaglia “si spera possa aiutare le persone in tutto il mondo che combattono e combattono”. Nessuna piattaforma per parlare da soli.

Il CIO ha aperto un’indagine sul gesto dopo che Saunders è rimasto impunito poiché agli atleti è stato vietato di organizzare proteste sul podio a Tokyo.

Saunders, che ama suonare il pianoforte nel tempo libero, ha fatto il suo debutto olimpico a Rio, finendo quinta prima di vincere l’argento a Tokyo. L’americano era anche un abile giocatore di basket prima di concentrarsi sull’atletica leggera al college.

Raven Saunders si è qualificato per la finale con un lancio di 18,62 m. Foto: Bernard Armangue/AP

“Avevo sogni di canestro. Per prima cosa ho iniziato a lanciare il peso per aiutare con il basket”, ha detto Sanders “Non ci pensavo molto, ma giocavo a basket dalla terza elementare. Pensavo di trasferirmi in Florida con un cugino prima di iniziare con il lancio del peso. Quindi mi ha dato una scusa per restare a casa e allenarmi.

Il terzo tentativo di Sanders di 18,62 m giovedì l’ha qualificata per la finale argento. La canadese Sarah Mitton ha vinto il turno di qualificazione con un lancio di 19,77 m. Altrove nelle manche, c’è stato shock quando il doppio campione olimpico americano Chase Jackson non è riuscito a raggiungere la finale. Ha registrato errori nei suoi primi due tentativi e il suo terzo tentativo di 17,60 m non è stato un miglioramento sufficiente. “Non so cosa sia successo”, ha detto Jackson. “Penso che la pressione mi abbia preso. Non ho molto da dire al riguardo. Voglio solo andare dalla mia famiglia.”

Saunders è stato squalificato per 18 mesi per aver fallito tre test antidoping e ha mancato i campionati del mondo del 2023. La sospensione è terminata nel febbraio 2024, consentendo loro di competere ai Giochi di Parigi.

Sanders ha detto che ha lottato con la sua salute mentale creando giochi, ma spera di ispirare gli altri.

“Se ho creato questa squadra, quando l’ho creata, ho detto onestamente che era per le persone”, ha detto Sanders. “Che le persone mi ricordino chi sono quando sono giù, quando sono fuori, quando sono sospeso.”

Per quanto riguarda il codice di abbigliamento per la finale di venerdì, Sanders dice che hanno già qualche idea. “Ho qualcosa di meglio”, hanno detto.