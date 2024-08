Blake Lively è in competizione per interpretare Britney Spears in un film biografico indossando un abito Versace?

Dicono i fan “Dammi di più.”

Blake Lively ha indossato uno splendido abito Versace, precedentemente indossato da Britney Spears nel 2002, alla premiere di “It Ends With Us” a New York martedì.

La controversa apparizione ha suscitato molte polemiche online, con suggerimenti secondo cui l’onore potrebbe indicare che Lively spera di interpretare il ruolo di una principessa pop nel suo prossimo film biografico, annunciato la scorsa settimana.

“Blake Lively è un grande fan di Britney Spears”, ha detto un fan Scritto su X. “Il fatto che dimostri il suo amore per Britt in modo così onesto e amorevole mi fa pensare che potrebbe essere una buona candidata per un film biografico.

I fan si chiedevano se Blake Lively, visto qui alla premiere di “It Ends With Us” martedì, stesse dicendo qualcosa di più indossando un abito di Britney Spears alla premiere. zumapress.com/Mega

Alcuni hanno ipotizzato che si trattasse di un messaggio secondo cui l’attrice, apparsa sul tappeto rosso martedì, potrebbe voler interpretare la Spears in un prossimo film biografico. zumapress.com/Mega

Un altro ha sottolineato la somiglianza tra i due nelle foto affiancate nel vestito e ha scritto: “Potrebbe essere un promo secondo cui Blake interpreterà Brit Britt nel film sul suo libro?”

Un fan ha sottolineato che l’ex studentessa di “Gossip Girl” e suo marito, Ryan Reynolds, sono grandi fan della principessa del pop.

“Ricordi quando Ryan Reynolds faceva parte del movimento FreeBritney”, Hanno scritto“…Beh, penso che si possa dire con certezza che la coppia è una vera fan di Britney, e a Britney probabilmente piace l’idea che Blake la interpreti. Dico solo questo.”

L’ex studentessa di “Gossip Girl” indossava un abito Versace che la Spears indossava nel 2002. SEPA/Shutterstock

Lively ha espresso la speranza che l’abito fosse allo Smithsonian o al Metropolitan Museum of Art. SEPA/Shutterstock

Ma molti addetti ai lavori del settore contestano questa teoria, dicendo a Page Six che a volte un vestito è solo un vestito.

“Blake che indossava l’abito di Britney non era un sottile messaggio biografico”, ha detto una fonte esclusivamente a Page Six.

Piuttosto, proveniva semplicemente da un luogo d’amore.

“È solo una fan, e la canzone di Britney è nell’album It Ends With Us, quindi è un cenno anche a quello”, ha continuato la fonte.

Tuttavia, una fonte ha detto che non c’erano secondi fini dietro l’abito, in cui la Lively era apparsa nelle foto all’inizio di questa settimana. zumapress.com/Mega

La fonte ha aggiunto che Lively è “solo un fan”. SEPA/Shutterstock

Come notano gli addetti ai lavori, è troppo presto per iniziare a scambiare nomi.

La fonte ha aggiunto: “Non ci sono ancora state discussioni ufficiali sul casting per il film. Le persone associate al progetto si stanno semplicemente scambiando casualmente i nomi.

“È così presto, non c’è ancora nemmeno una sceneggiatura.”

L’abito si adatta anche al tema floreale che la Lively ha utilizzato tutta l’estate per promuovere il film. Immagini JC

Nel film interpreta il ruolo di una venditrice di fiori di nome Lily Bloom. Immagini JC

Una fonte del casting ha detto a Page Six che la Lively non aveva motivo di usare l’abito per indicare che voleva interpretare la Spears perché è già famosa.

La fonte ha aggiunto che avrebbe più senso per l’attrice emergente farlo se fosse in lizza per il ruolo.

Un’altra fonte vicina a Lively aggiunge: “Non mi sembra affatto così.”

L’abito si adatta anche al tema floreale che Lively ha utilizzato durante il tour stampa del film, poiché si collega al suo personaggio, Lily Bloom, che lavora come fiorista.

Mercoledì Lively ha continuato il tema dei fiori a Londra. Immagini Getty per Sony Pictures

Lively è qui all’after-party “It Ends With Us” martedì e parla del cantante “Toxic” in una storia su Instagram. Immagini JC

La star 36enne di “Gossip Girl” si è ispirata all’icona pop con un abito Versace che la Spears ha indossato alla sfilata primavera 2003 del marchio durante la settimana della moda di Milano.

“Questo è il vero vestito di Britney”, ha detto Lively alla rivista People prima della première del film diretto da Justin Baldoni.

“Dovrebbe essere allo Smithsonian Museum [Institution] O la metropolitana[ropolitan Museum of Art]”Ma questo dipende da me.”

La star di “The Shallows” ha descritto la Spears come “la regina assoluta che ha fatto venir voglia a tutti noi di brillare”. Instagram/@blakelively

Il film biografico sarà basato sulle memorie della Spears. Papà

La star di “A Simple Favor” ha spiegato cosa significa per lei Britney Spears, 42 anni, alla première.

“Rappresentava l’amore, la bellezza, la giovinezza, il duro lavoro, la determinazione e la forza. Era in contatto con la sua sessualità e la sua sensibilità, e rappresentava tutto questo”, ha detto a Extra TV.

Il flusso non si è fermato qui.

Lively ha partecipato alla premiere con suo marito, Ryan Reynolds. Roger Wong/INSTARimages

Venne anche Hugh Jackman. AFP tramite Getty Images

L’attrice ha pubblicato una foto della Spears che indossa l’abito nella sua storia su Instagram.

“Oggi [sic] “Umore”, ha scritto. “La regina perfetta che ha fatto venir voglia a tutti noi di brillare, scrivere e condividere le nostre storie”.

La star di “La sorellanza dei pantaloni da viaggio” ha poi parlato direttamente con l’icona pop.

Lively ha partecipato a un massiccio tour stampa per promuovere il film. TheImageDirect.com

Il film è basato sull’omonimo libro best-seller di Colleen Hoover. TheImageDirect.com

“Britney, noi millennial abbiamo tutti una storia su un momento o anni che ci hanno fatto desiderare di brillare e ispirare stupore, con forza, gioia e un lavoro incredibilmente duro.”

Ha poi continuato a ringraziare la Spears – il cui prossimo film biografico è basato sul suo libro di memorie del 2023, “The Woman in Me” – per il suo “esempio” e il “contributo a dare alle donne il potere di raccontare le loro storie”.

La madre di quattro figli si è unita alla premiere con Reynolds e una serie di altre celebrità tra cui sua sorella, Robyn Lively, Jenny Slate e Hugh Jackman.