I fulmini hanno acceso tutta la vita sulla Terra: uno studio dell’Università di Harvard

La comunità scientifica rimase affascinata da questa nuova teoria.

L’emergere della vita sulla Terra potrebbe essere stato il risultato di reazioni chimiche derivanti dai fulmini. Lo indica un nuovo studio dell’Università di Harvard.

L’autore principale dello studio, George M. Whitesides: “L’origine della vita è una delle grandi domande senza risposta che la chimica deve affrontare”.

I fulmini potrebbero essere stati la chiave della vita sulla Terra. Trifonov – stock.adobe.com

Nello specifico, ciò che resta in questione è come sia nata la vita miliardi di anni fa – gli acidi nucleici che compongono il DNA, le proteine ​​e i prodotti metabolici – “spontaneamente”, ha aggiunto il professore di biologia chimica.

La nuova ricerca si basa sull’ipotesi che acqua, elettroliti e gas comuni si siano combinati per formare le prime biomolecole sulla Terra. Le teorie precedenti presumevano che un asteroide avrebbe potuto entrare in collisione con il nostro pianeta e depositare i pezzi necessari per risolvere il puzzle della vita, ma la teoria dei fulmini offre un’ipotesi più chiara e plausibile. I fulmini potrebbero anche essere stati una fonte di gas di carbonio e azoto che hanno permesso alle strutture biomolecolari di sopravvivere.

È stato condotto un esperimento utilizzando i fulmini per simulare la vita sulla Terra primordiale. Haihui Gui Jiang

Per testarlo, il team ha condotto un esperimento con il quarto stato della materia, il plasma, per esplorare come l’illuminazione influenza la sua composizione chimica. Ciò è stato fatto nelle condizioni sterili di una Terra preistorica senza vita.

I fulmini simulati “nuvola-terra” hanno prodotto scintille ad alta energia in grado di convertire l’anidride carbonica e l’azoto “in composti altamente reattivi”. Nello specifico, l’anidride carbonica può essere ridotta a monossido di carbonio e acido formico e l’azoto può essere convertito in nitrati, nitriti e ioni ammonio.

Oltre a tornare al passato, questa nuova scoperta racchiude un grande potenziale per possibili future scoperte di vita oltre la Terra.

I fulmini hanno svolto un ruolo importante nella nostra evoluzione. Sergey Nevins – stock.adobe.com

“Lampi sono stati osservati su Giove e Saturno; il plasma e la chimica indotta dal plasma potrebbero esistere al di fuori del nostro sistema solare”, ha detto l’autore principale Haihui Gui Jiang.

“In futuro, la nostra configurazione sarà utile per simulare le condizioni ambientali di diversi pianeti, nonché per esplorare i percorsi di reazione indotti dai fulmini e dai suoi analoghi”.

Può anche diventare un motore della tecnologia naturale.

“Siamo interessati a questa ricerca anche dal punto di vista dell’efficienza energetica e del rispetto dell’ambiente nella produzione chimica”, ha aggiunto Jiang.

“Stiamo studiando il plasma come strumento per sviluppare nuovi modi per produrre sostanze chimiche e promuovere processi chimici verdi, come la produzione di fertilizzanti utilizzati oggi”.