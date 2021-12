Il libro di Saints Rookie QB Ian mira a catturare “un’incredibile opportunità” contro i delfini

Dopo che Daisy Hill e Trevor Simeon sono entrati nella lista Reserve / Govt, sono rimasti l’unico quarterback nella lista dei Saints. ian libro Non devi pensare a lungo e duramente per scoprire chi è il prossimo in fila.

“Ho fatto i conti molto velocemente”, ha stuzzicato attraverso il libro venerdì Associated Press.

sono santi? Ci prepariamo per iniziare il libro lunedì sera Contro i Dolphins, l’insider di NFL Network Ian Rapbord e Tom Belisero di NFL Network hanno detto giovedì. Mentre è probabile che Hill o Simeon testeranno i protocolli Govt-19 che verranno implementati durante il gioco lunedì, il terzo rookie si sta preparando mentalmente.

“Ho intenzione di giocare”, ha detto Book. “Non puoi premere quell’interruttore lunedì mattina, stai cercando di essere pronto. Non funziona così, specialmente nello stato di quarterback”.

Il libro è stato una scelta del quarto giro del Draft NFL 2021 dei Saints e il 23enne ha avuto una grande esperienza sportiva durante i tre anni in cui è stato titolare a Notre Dame. Le 30 valide totali del libro sono le più alte nella ricca storia del programma, ei suoi 72 passaggi da touchdown sono i secondi più alti per i giocatori irlandesi dopo Brady Quinn (95).

Quella che sarà la sua prima mossa nella NFL, per non parlare del suo primo avvio, sarà il libro della fortuna per Sean Baton che si metterà a giocare nel suo orecchio dopo che l’allenatore dei Saints è stato costretto a saltare la partita della scorsa settimana. Test Govt-19 positivo. Il testimone era Autorizzato a tornare Per la squadra del venerdì.

“Ha giocato in grandi partite e lo ha fatto costantemente – se si misurano vittorie e sconfitte – è meglio di qualsiasi quarterback nella storia di Notre Dame”, ha detto Payton venerdì. “Ovviamente c’è un cambiamento in questa posizione, ma penso che sia pronto per la sfida”. READ Le azioni Zoom si capovolgono mentre i rendimenti delle azioni ZM battono in mezzo a una crescita lenta

Pur esprimendo fiducia nel libro di Baton, afferma che una squadra che deve fare i conti con una serie di carenze dovute al Covit-19, inclusi giocatori chiave come il linebacker Demario Davis e i tackle dovuti a Covit-19, ha bisogno di uno staff tecnico e di uno sforzo di squadra totale . Ryan Ramsick e sicurezza Malcolm Jenkins. Il senior QB Blake Portiles ha firmato un backup del libro dei Saints venerdì.

“Farà bene. È entusiasta dell’opportunità”, ha aggiunto Baden. “Dargli le cose giuste relative al gioco e al luogo in cui siamo sotto attacco è nelle nostre mani”.

Il libro diceva: “L’intera squadra è dietro di me. Sento che tutte queste persone mi stanno seguendo. A sentire tutto, sono così entusiasta di aver avuto una possibilità, così meravigliosa”.

Il 2021 sarà il quarto libro QB di apertura di New Orleans, la stagione turbolenta per il crimine che James Winston ha subito strappandosi il LCA. Settimana 8, Ampio Michele Tommaso‘Un inesistente per tutta la stagione a causa di Infortunio cronico alla caviglia, Star Alvin corre dietro la telecamera (ginocchio) Fuori per un mese intero, E il Pro Bowl Ryan Ramsick e Deron Armsted non hanno avuto una buona parte delle partite a causa di un infortunio.

Saints 311.7 Total Yards 26th nella NFL a partita. Winston ha iniziato la stagione 5-2 prima della fine della stagione con un infortunio al ginocchio e si è seduto 7-7 quando New Orleans è entrato lunedì sera dopo aver vinto le ultime due.

Entrando nella 16a settimana, i Saints sono in bolla Film playoff NFC E i Red-Hot Dolphins (7-7) affrontano direttamente la squadra per la settima vittoria. Mentre il libro si prepara, viene fissato un programma per una partita in prima serata a New Orleans. READ La festa è finita: Deepavali soffoca in aria pericolosa e malsana a Delhi