Il medico di Biden fornisce aggiornamenti dopo che il presidente è risultato positivo al COVID-19

Il presidente Joe Biden soffre ancora di lievi sintomi respiratori superiori e continua a prendere la paxlovite dopo essere risultato positivo al COVID-19 questa settimana, secondo il medico del presidente.

Biden non ha la febbre e i suoi sintomi rimangono lievi, ha detto giovedì il dottor Kevin O’Connor in una nota.

Biden, 81 anni, è risultato positivo al COVID-19 mercoledì dopo il suo primo evento a Las Vegas, ha detto la Casa Bianca.

Anche l’amministratore delegato di UnidosUS, Janet Murguia, ha annunciato la diagnosi dal palco in cui il presidente avrebbe parlato mercoledì alla conferenza dell’organizzazione a Las Vegas.

Susan Walsh/AP

“È stato vaccinato e immunizzato e presenta sintomi lievi”, ha dichiarato la Casa Bianca in una nota mercoledì sera. “Tornerà nel Delaware, dove si metterà in auto-quarantena e svolgerà pienamente tutti i suoi compiti durante quel periodo.”

La first lady Jill Biden si trova a Rehoboth, nel Delaware, mentre il presidente è in autoisolamento a seguito della diagnosi di COVID. Jill Biden era già a Rehoboth prima della diagnosi del presidente, ha detto giovedì il suo ufficio.

Quando le è stato chiesto se fosse stata sottoposta al test per Covid o mostrasse qualche sintomo, il suo ufficio ha detto: “È in fase di test come stabilito dal suo medico: è asintomatica e in regola con le sue vaccinazioni”.

Il consigliere per le comunicazioni per la sicurezza nazionale John Kirby ha detto ai giornalisti giovedì pomeriggio che il presidente Biden è stato “accelerato” su questioni di sicurezza nazionale mentre era in isolamento.

“Penso che tutti possiamo capire che è certamente concentrato sul miglioramento, come vorrebbe fare chiunque abbia il Covid: viene mantenuto al ritmo appropriato dal suo gruppo dirigente, che ovviamente include la guida della sicurezza nazionale”, ha detto Kirby in un discorso solo audio.

Kirby non aveva dettagli di cui parlare, ma il presidente ha detto che “è riposato e aggiornato come al solito”.

La Casa Bianca ha affermato che fornirà aggiornamenti regolari sulle condizioni del presidente “mentre continua a svolgere tutti i compiti dell’ufficio mentre è in isolamento”.

Mercoledì la Casa Bianca ha condiviso una nota del medico di Biden, affermando che il presidente aveva sintomi delle vie respiratorie superiori – tra cui naso che cola e tosse – e mercoledì pomeriggio era “generalmente indisposto”.

“Si sentiva bene per il suo primo evento della giornata, ma poiché non stava bene, è stato condotto un test osservazionale per Covid-19 e i risultati sono stati positivi per il virus COVID-19”, ha detto il suo medico. alla Casa Bianca.

Stagno tramite ABC News

Alla domanda su come si sentisse mentre si preparava a partire da Las Vegas mercoledì, ha risposto: “Bene. Mi sento bene”.

È stato visto imbarcarsi sull’Air Force One a Las Vegas senza maschera per volare a Rehoboth mercoledì pomeriggio.

Anche Biden X ha condiviso la sua diagnosi di COVID-19 “Mi sento benissimo, grazie a tutti per gli auguri”, ha scritto mercoledì sera.

“Una volta che mi riprenderò sarò in isolamento e nel frattempo continuerò a lavorare per fare il mio lavoro per il popolo americano”, ha detto.

Biden era risultato positivo al Covid-19 nel 2022 e poi aveva preso la Boxlovite, aveva detto all’epoca la Casa Bianca.

Susan Walsh/AP

Il presidente avrebbe dovuto pronunciare un discorso mercoledì pomeriggio alla conferenza annuale di UnidosUS, la più grande organizzazione ispanica nazionale per i diritti civili e la difesa dei diritti, quando Murguia ha annunciato dal palco che non sarebbe più apparso.

“Purtroppo ero al telefono con il presidente Biden e lui ha condiviso il suo profondo disappunto per non aver potuto unirsi a noi questo pomeriggio”, ha detto Murguia alla folla. “Il Presidente ha partecipato a tanti eventi ed è risultato positivo al Covid. Quindi capiamo che deve prendere le precauzioni prescritte e ovviamente non vuole mettere nessuno. Pericolo.”

“Ha detto di dire alla mia gente che non vi libererete di lui così presto”, ha continuato Murguia. “Avremo la possibilità di sentirlo direttamente in futuro. È molto dispiaciuto di non poter essere con noi.”

Mary K. Bruce, Molly Nagel e Justin Ryan Gomez hanno contribuito a questo rapporto.