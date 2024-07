Indagine del Senato sul fallimento di Steward Healthcare

Il presidente della commissione per la salute, l’istruzione, il lavoro e le pensioni del Senato Bernie Sanders (indipendente del Vermont) rilascia la sua dichiarazione di chiusura durante un’udienza che esamina le sfide immediate e a lungo termine che devono affrontare le scuole pubbliche in Campidoglio giovedì 20 giugno 2024.

La commissione sanitaria del Senato americano ha avviato un’indagine sul fallimento di Steward Healthcare, una catena ospedaliera con sede a Dallas e molto presente nel Massachusetts orientale, e voterà la prossima settimana se emettere un mandato di comparizione all’amministratore delegato della società, Ralph de la Torre. .

Steward gestisce 31 ospedali in otto stati, di cui otto nel Massachusetts. A maggio ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 e sta cercando di vendere tutti i suoi ospedali. Ma i documenti del fallimento mostrano che ha pagato ai dirigenti, incluso Di Torre, milioni di dollari.

Il presidente della commissione Bernie Sanders (indipendente, Vermont) e il membro della commissione Bill Cassidy (R-Louisiana) hanno annunciato giovedì che la commissione voterà il mandato di comparizione il 25 luglio, costringendo de la Torre a testimoniare in un’udienza il 12 settembre.

“Dato il danno significativo e l’incertezza che la bancarotta di Steward e i suoi accordi finanziari stanno causando agli ospedali, ai pazienti e agli operatori sanitari in tutto il paese, non abbiamo dato al dottor De La Torre altra scelta se non quella di costringerlo a testimoniare in questa udienza”, Lo hanno affermato Sanders e Cassidy in una dichiarazione congiunta.

Steward ha rilevato un sistema ospedaliero in fallimento gestito dall’arcidiocesi di Boston nel 2010 e, con il sostegno della società di private equity Cerberus Capital Management, li ha trasformati in imprese a scopo di lucro prima di acquistare ospedali in tutto il paese.

Cerberus ha prelevato denaro dagli ospedali, poi ha venduto tutto il terreno a una società di investimenti immobiliari per più di 1 miliardo di dollari e ha accettato di affittarlo nuovamente per milioni di dollari di affitto annuale. Steward ha utilizzato il denaro derivante dall’accordo per finanziare un’ulteriore espansione, senza investire negli ospedali esistenti.





Prima del fallimento, la Steward è stata anche oggetto di azioni legali da parte di almeno due dozzine di venditori che affermavano di non essere stati pagati per forniture e servizi.

De la Torre accumulò la sua fortuna personale nello stesso periodo, vivendo nella zona di Dallas accanto a George W. Bush e Mark Cuban e, secondo quanto riferito, possedendo uno yacht da 40 milioni di dollari e un lussuoso peschereccio. Secondo la commissione, ha ricevuto un compenso stimato in 16 milioni di dollari all’anno e Cerberus ha realizzato un profitto di 800 milioni di dollari.

In una dichiarazione separata, Sanders e il senatore Edward Markey (D-Mass.) hanno criticato Steward e de la Torre come classici esempi di avidità aziendale.

“Non ci può essere un esempio più chiaro di ciò degli avvoltoi degli investimenti privati ​​di Wall Street che stanno accumulando enormi fortune rilevando ospedali, privandoli dei loro beni e riempiendosi le tasche”, hanno detto i senatori.

“Adesso basta”, hanno detto Sanders e Markey, “è ora che il dottor De La Torre scenda dal suo yacht e spieghi al Congresso quanti soldi ha guadagnato mandando in bancarotta gli ospedali che gestisce”.

Molti ospedali Steward hanno dovuto chiudere i battenti. Altri ospedali non sono stati in grado di pagare gli operatori sanitari o acquistare forniture. Ora le comunità di tutto il paese si trovano ad affrontare la prospettiva di perdere i propri ospedali locali.