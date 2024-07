La FTC denuncia l’aumento del prezzo di Xbox Game Pass e i nuovi livelli come “degrado del prodotto”

Una nuova causa intentata dalla Federal Trade Commission (FTC) presso la Corte d’Appello del Nono Circuito degli Stati Uniti prende di mira l’ultimo aumento di prezzo di Xbox Game Pass, affermando che conferma un “progetto del Congresso per fermare inizialmente le fusioni per valutare appieno il loro potenziale impatto competitivo. “

La causa sostiene che l’aumento di prezzo, annunciato il 9 luglio, è “incoerente” con la tesi avanzata durante il processo FTC su Xbox lo scorso anno. In un’analisi del nuovo servizio rivisto, la causa della FTC ha descritto il nuovo livello standard come un “prodotto degradato” che eclissa le versioni del primo giorno pur rappresentando un aumento rispetto al livello originale di Console Game Pass.

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha descritto i recenti aumenti di prezzo dei giochi Xbox come un “degrado del prodotto” in un nuovo documento. Fonte immagine: IGN.

“Il degrado del prodotto – la rimozione dei giochi di maggior valore dal nuovo servizio Microsoft – insieme all’aumento dei prezzi per gli utenti esistenti, è esattamente il tipo di danno ai consumatori derivante dalla fusione ipotizzata dalla FTC”, si legge nelle note del deposito. che l’aumento di prezzo coincide con l’aggiunta di Call of Duty alla categoria più costosa.

Come spiegato la scorsa settimana, il nuovo Xbox Game Pass aumenterà il prezzo del livello Ultimate da $ 16,99 a $ 19,99 al mese insieme a una serie di altre modifiche. Gli analisti che hanno parlato con IGN hanno descritto l’aumento dei prezzi come inevitabile e alcuni hanno previsto che Game Pass alla fine avrebbe visto l’introduzione della pubblicità. Si dice che i cambiamenti facciano parte di una spinta da parte di Xbox per recuperare parte del suo investimento di 69 miliardi di dollari in Activision Blizzard.

Tutti i franchise di videogiochi di proprietà di Xbox dopo l’acquisizione di Activision Blizzard

Sebbene l’accordo Activision Blizzard si sia concluso ufficialmente il 13 ottobre 2023, La FTC continua a discutere Che i tribunali hanno commesso un errore quando si sono pronunciati a favore di Microsoft nel 2023. A febbraio, la FTC si è anche lamentata del fatto che il licenziamento di 1.900 dipendenti del gioco da parte di Microsoft contraddiceva le sue dichiarazioni nel processo antitrust.

IGN ha contattato Xbox per una risposta alla richiesta della FTC. L’aumento dei prezzi entrerà in vigore per gli attuali membri il 12 settembre.

Kat Bailey è la direttrice delle notizie di IGN e co-conduttrice di Nintendo Voice Chat. Hai qualche consiglio? Inviale un messaggio diretto a @the_katbot.