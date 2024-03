Il Michigan licenzia Juwan Howard dopo cinque stagioni

“Dopo un'ampia revisione del programma, ho deciso che Juan non tornerà come allenatore di basket maschile”, ha dichiarato il direttore atletico del Michigan Warde Manuel in una nota. “Juan è uno dei migliori Wolverines che si sia mai unito al nostro programma di basket. So quanto significhi riaverlo qui per guidare questo programma, non solo per Juan, ma per tutti noi. Nonostante il suo amore per la sua alma mater e Dopo l'esperienza positiva che i nostri studenti-atleti hanno avuto sotto la sua guida, il programma non ha soddisfatto le nostre aspettative e mi è diventato chiaro che non ero all'altezza e che non stavo andando nella giusta direzione.