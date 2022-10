Il risultato della partita Giants vs.

Stiamo arrivando dal MetLife Stadium, dove i Baltimore Ravens ei New York Giants sono scesi in campo per questa importante partita della Settimana 6. Alcuni lo chiamano il “Wink Martindale Bowl”, poiché l’ex coordinatore difensivo dei Ravens è ora un membro della squadra di New York di Brian Daboll. Se c’è qualcuno che sa come limitare Lamar Jackson, probabilmente è lui.

I Giants hanno già pareggiato le loro vittorie totali dalla scorsa stagione e un grande motivo per cui Barkley lo sarà. L’ex numero 2 della classifica generale si è riaffermato come una superstar legittima nella NFL, guidando la lega con 676 scrimmage yard. È una buona cosa, perché Daniel Jones ha una delle peggiori squadre in ricezione nella NFL. Tuttavia, Baltimora ha statisticamente la peggiore difesa di passaggio della lega, consentendo 290,2 yard di passaggio a partita.

Jackson è 12-0 da inizio contro avversari NFC, e questa è la terza volta che inizia la sua carriera contro una squadra con un record migliore di lui. Riporterà i Giants sulla Terra o New York continuerà la sua corsa elettrizzante? Segui il blog dal vivo qui sotto, mentre analizziamo questa partita mentre accade.

Guarda Ravens at Giants in diretta su CBS e in streaming Sommo + (Prova gratuita per un mese). Tienilo bloccato qui per risultati in tempo reale, aggiornamenti e analisi del gioco.