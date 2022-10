Il telescopio James Webb della NASA cattura una visione estrema della fusione galattica

Ora che abbiamo un obiettivo potente puntato sulle regioni più profonde dell’universo, la nostra definizione di “sorpresa” è cambiata un po’ quando si tratta di immagini astronomiche.

Non è davvero più sorprendente quando Telescopio spaziale James Webb della NASA Rivela qualcos’altro Un meraviglioso pezzo antico dell’universo. A questo punto, sappiamo che non ci aspettiamo niente di meno di Macchina all’avanguardia.

Invece, ogni volta che il telescopio invia a immagine dello spazio mascellare, ora evoca più un senso di “JWST colpisce ancora”. Tuttavia, le nostre mascelle cadono legittimamente ogni volta.

Questo tipo di versione dissonante della “sorpresa” si è ripetuta, in misura molto grave. La scorsa settimana, gli scienziati hanno presentato l’affascinante visione di JWST di un gruppo di galassie in fusione attorno a a buco nero supermassiccio Contiene un raro quasar – alias Getto di luce inspiegabilmente brillante che fuoriesce Dal mezzo del vuoto caotico.

C’è molto da fare qui, lo so. Ma il team dietro la scoperta pensa che potrebbe intensificarsi ulteriormente.

“Pensiamo che qualcosa di eccitante stia per accadere in questi sistemi”, Andre Weiner, astronomo della Johns Hopkins University e coautore di uno studio sul paesaggio che sarà presto pubblicato su Astrophysical Journal Letters, Ha detto in una dichiarazione. Per ora, puoi controllare uno schema dettagliato della scoperta in un foglio Inserito in arXiv.

NASA e Agenzia spaziale europea J. Olmsted (STScI)



Particolarmente interessante in questa immagine è che il quasar a portata di mano è considerato un quasar “molto rosso”, il che significa che è molto lontano da noi, e quindi è in realtà radicato in una primitiva regione dello spazio situata vicino all’inizio del tempo.

In sostanza, ci vuole volta Affinché la luce viaggi attraverso lo spazio, ogni flusso di luce cosmica che raggiunge i nostri occhi e le nostre macchine è visto come lo era tanto tempo fa. Anche il chiaro di luna prende il sopravvento 1,3 secondi Per raggiungere la Terra, quindi, quando guardiamo la luna, la vediamo dopo 1,3 secondi.

Più specificamente con questo quasar, gli scienziati ritengono che ci siano voluti circa 11,5 miliardi di anni prima che la luce del corpo raggiungesse la Terra, il che significa che lo vediamo com’era 11,5 miliardi di anni fa. Questo lo rende anche, secondo il team, uno dei dispositivi più potenti del suo genere da osservare da una distanza così grande (cioè a 11,5 miliardi di anni luce di distanza).

“Una galassia in questo momento perfetto della sua vita, sta per trasformarsi e apparire completamente diversa in pochi miliardi di anni”, ha detto Weiner del mondo in cui è ancorato il quasar.

Analisi della rarità galattica

Nell’immagine a colori fornita da Weiner e dai suoi colleghi ricercatori, stiamo osservando diverse cose.

ESA/Webb, NASA, CSA, D. Wylezalek, A. Vayner, Q3D Team, N. Zakamska



Sulla sinistra c’è un file Telescopio spaziale Hubble Una veduta dell’area studiata dal team e al centro una versione esplosiva dello spot su cui si è concentrato il JWST. Dai una rapida occhiata all’estrema destra di questa immagine, dove vengono visualizzate quattro caselle codificate individualmente per colore e analizzerai diversi aspetti dei dati JWST suddivisi per velocità.

Le cose rosse si stanno allontanando da noi e le blu verso di noi, per esempio.

Questa classificazione ci mostra come si comporta ciascuna delle galassie coinvolte nella sorprendente fusione, inclusa quella che contiene l’estremo buco nero e il quasar rosso che lo accompagna, in effetti l’unica scoperta da un miliardo di dollari che il team si aspettava dalla NASA. uno strumento.

“Quello che vedi qui è solo un piccolo sottoinsieme di ciò che è nel set di dati”, ha affermato in una dichiarazione Nadia Zakamska, un’astrofisica della Johns Hopkins University e coautrice dello studio. “C’è molto da fare qui, quindi per prima cosa abbiamo evidenziato la sorpresa più grande. Ogni punto qui è una piccola galassia che si fonde con questa galassia madre e colori a velocità diverse e tutto si muove in un modo molto complesso”.

Ora, dice Zakamska, il team inizierà a decifrare i movimenti e migliorare la nostra visuale in misura maggiore. Tuttavia, stiamo già esaminando informazioni molto più incredibili di quanto il team si aspettasse inizialmente. Hubble e il telescopio Gemini-Nord hanno mostrato in precedenza la possibilità di un teletrasporto di galassie, ma di certo non hanno accennato allo sciame che possiamo vedere usando JWST Fantastica attrezzatura a infrarossi.

ESA



“Nelle immagini precedenti, pensavamo di aver visto indizi che la galassia potesse interagire con altre galassie sul percorso di fusione perché le loro forme si deformano nel processo”, ha detto Zakamska. “Ma dopo aver ottenuto i dati web, ero tipo, ‘Non ho idea di cosa stiamo guardando qui, cosa sono tutte queste cose!’ “Abbiamo passato diverse settimane a fissare e fissare queste immagini.”

Presto è diventato chiaro che JWST ci stava mostrando almeno tre galassie separate che si muovono a velocità vertiginosa, ha detto il team. Pensano persino che questo potrebbe rappresentare una delle regioni di formazione galattica più dense nell’universo primordiale.

ESO/m. Cornmeiser



Tutto in questa complessa immagine è incantevole. Abbiamo il buco nero, che Zakamska chiama un “mostro”, un flusso di luce estremamente raro che viene sputato fuori da quel buco nero e un gruppo di galassie in rotta di collisione – tutto visto per così dire. Miliardi di anni nel passato.

Allora, oso dirlo? JWST colpisce ancora, presentandoci una preziosissima vignetta cosmica. Spia, a bocca aperta.