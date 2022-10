Kanye West lo scorta dall’ufficio di Skechers, dice il marchio di scarpe | notizie sul razzismo

Il rapper è stato accusato di “riprese non autorizzate” dopo una visita segreta all’ufficio di Los Angeles della compagnia.

Yi, il rapper precedentemente noto come Kanye West, è stato scortato dall’ufficio di Skechers a Los Angeles dopo essere apparso senza preavviso e senza invito, secondo l’azienda di scarpe.

La società ha dichiarato in una dichiarazione mercoledì all’ora locale che due dei dirigenti della società hanno licenziato Yi e diverse persone dopo che il rapper ha partecipato a “riprese non autorizzate” in ufficio.

Skechers, il terzo marchio di scarpe al mondo per fatturato, ha affermato di non avere intenzione di lavorare con Yi e di non tollerare l’antisemitismo e altri incitamenti all’odio tra le polemiche sulle dichiarazioni incendiarie del rapper sul popolo ebraico.

“Condanniamo le sue recenti dichiarazioni di divisione e non tolleriamo l’antisemitismo o qualsiasi altra forma di incitamento all’odio”, ha affermato la società. “La società vorrebbe confermare ancora una volta che West è apparso senza preavviso e non è stato invitato negli uffici di Skechers”.

L’incidente arriva dopo che l’Adidas martedì ha concluso la sua partnership con Ye per dichiarazioni “inaccettabili, odiose e pericolose” sul popolo ebraico, anche se il rapper ha affermato che la società di abbigliamento sportivo non poteva abbandonarlo per aver fatto commenti antisemantici.

Il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo ha annullato la sua partnership, del valore di circa 1,5 miliardi di dollari, dopo che il rapper è stato sospeso da Twitter e Instagram all’inizio di questo mese per aver pubblicato post antisemiti. Il fallimento dell’accordo ha privato Yi del suo status di miliardario, secondo Forbes, riducendo il suo patrimonio netto a $ 400 milioni.

Il marchio di abbigliamento Gap ha anche annunciato che rimuoverà la linea di prodotti del rapper Gap dai suoi negozi e chiuderà YeezyGap.com, mentre Footlocker ha ritirato le sneakers Yeezy dai suoi scaffali.