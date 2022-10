I futures sulle azioni salgono mentre gli investitori guardano oltre i deludenti guadagni tecnologici, le meta azioni Peter

Mercoledì i futures azionari sono aumentati durante le contrattazioni notturne, poiché gli investitori sembravano ignorare i risultati deludenti meta pad .

condivisioni La società madre di Facebook ha rifiutato 18% nel trading esteso su A Raddoppia le previsioni del quarto trimestre. Servizio ora Intanto , Aumenta di oltre il 10% dopo aver vinto i guadagni.

I futures Nasdaq 100 sono stati scambiati in rialzo dello 0,13%, mentre i futures S&P 500 sono aumentati dello 0,21%. I futures relativi al Dow Jones Industrial Average sono aumentati di 112 punti, ovvero dello 0,35%.

Le azioni sono state contrastate durante la normale sessione di negoziazione di mercoledì, poiché i trader deludenti hanno assorbito trimestralmente Rapporti alfabetici E il Microsofte valutare cosa ciò significhi per tassi di interesse più elevati e crescita economica futura da parte della Federal Reserve.

Il Nasdaq Composite e lo Standard & Poor’s 500 hanno tutti tagliato la loro serie di tre giorni di vittorie, chiudendo rispettivamente del 2,04% e dello 0,74%. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso leggermente al rialzo, guadagnando 2,37 punti a 31.839,11 chiudendo la sua quarta sessione positiva consecutiva da settembre.

Nel corso della settimana, tutte le principali medie sono rimaste in territorio positivo, con il Dow e l’S&P in rialzo di oltre il 2% e il Nasdaq in rialzo di quasi l’1%. Il Dow è in pieno svolgimento per la sua quarta settimana positiva consecutiva da quando la sua serie di cinque settimane si è conclusa a novembre 2021.

“Gli investitori stanno ancora lottando per una direzione e vogliono chiarezza in termini di guadagni e cosa farà la Fed in futuro”, ha affermato Adam Sarhan, CEO di 50 Park Investments. “Ricorda che il mercato è un meccanismo lungimirante e i rapporti sugli utili ci dicono cosa è successo in passato. Gli investitori vogliono chiarezza e certezza. In questo momento, abbiamo ancora molta incertezza su più livelli”.

I grandi guadagni tecnologici continuano giovedì con i risultati di Amazon e Apple. Anche i guadagni di Intel, McDonald’s, Merck e Caterpillar sono sul ponte.

Oltre agli utili, gli investitori attendono con impazienza una lettura avanzata del PIL del terzo trimestre che dovrebbe fornire ulteriori indizi sullo stato dell’economia statunitense.

Giovedì sono previste anche le richieste di sussidio di disoccupazione e di beni durevoli settimanali di settembre.