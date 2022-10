Gli investitori rimproverano Zuckerberg per il crollo del costoso passo del Metaverse

26 ott (Reuters) – Wall Street sta perdendo la pazienza con il meta (META.O) Gli sforzi ambiziosi e sperimentali del capo Mark Zuckerberg nel suo progetto MetaWare hanno contribuito ad aumentare i costi complessivi dell’azienda di un quinto nel terzo trimestre.

Gli investitori si sono affrettati a scaricare le azioni Meta Platforms Inc dopo ore, facendole scendere del 20% e cancellando $ 67 miliardi dal suo valore di mercato.

Il genitore di Facebook ha affermato che le sue spese complessive potrebbero aumentare fino al 16% l’anno prossimo e che si aspetta che Reality Labs, l’unità responsabile della realizzazione di Metaverse, “cresca in modo significativo” il prossimo anno.

Un azionista di Meta ha recentemente definito gli investimenti dell’azienda “eccessivi e terrificanti”. Gli analisti mercoledì li hanno definiti “confusione e confusione” e l’incapacità di Meta di tagliare i costi “estremamente preoccupante”.

In una teleconferenza post-utili, l’analista di Jefferies Brent Dill ha chiesto ai dirigenti: “Per riassumere come si sentono gli investitori in questo momento, ci sono molte sfide di test contro scommesse comprovate al centro … penso. Mi piacerebbe sentire perché pensi che stia dando i suoi frutti”.

Nel trimestre luglio-settembre, le perdite di Reality Labs sono aumentate a 3,67 miliardi di dollari dai 2,63 miliardi di dollari dell’anno precedente. Entrate dimezzate.

“Sarebbe un errore non concentrarsi su alcun settore che è di fondamentale importanza per il nostro futuro”, ha detto Zuckerberg alla chiamata.

“Lo so, a volte quando spediamo un prodotto… la gente dice: ‘Ehi, stai spendendo questi soldi e l’hai prodotto,’ e non penso che sia il modo giusto di pensarci”.

“…che diventeranno prodotti maturi in tempi diversi nei prossimi 5-10 anni.

Ha parlato delle varie iniziative dell’azienda, tra cui il visore per realtà virtuale e mista recentemente rilasciato chiamato Quest Pro, al prezzo di $ 1.500, e la piattaforma social Metaverse in cui le persone possono esprimersi attraverso gli avatar.

Meta sta investendo anche in altre due aree: realtà aumentata e interfacce neurali.

Grande scommessa

“MetaWare… sembra una grande scommessa durante la crisi economica”, ha affermato Paolo Pescador, analista di BP Forsyth, aggiungendo che il viaggio da percorrere sarà “lungo e doloroso”.

“Le persone non si alzano dai loro posti per acquistare visori VR o guardare video a 360 gradi… il nuovo dispositivo sembra ancora un giocattolo costoso”, ha detto.

Altre aziende tecnologiche come Microsoft alla volta (MSFT.O) e Alphabet, genitore di Google (GOOGL.O) Poiché i posti di lavoro vengono tagliati o le assunzioni rallentano, i numeri di Meta sono aumentati del 32% nel terzo trimestre rispetto al secondo trimestre.

In una lettera aperta a Zuckerberg lunedì, l’azionista di Meta Altimeter Capital Management ha chiesto a Meta di razionalizzare tagliando posti di lavoro e spese in conto capitale.

Il fondo ha raccomandato di aumentare gli investimenti annuali in Metaverse a $ 5 miliardi dagli attuali $ 10 miliardi.

Rapporti aggiuntivi di Savi Mehta a Bangalore e Katie Paul a Palo Alto, California, Sheila Tang a Dallas; Scritto da Sayantani Ghosh; Montaggio di Sam Holmes

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.