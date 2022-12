Il veicolo di soccorso Soyuz potrebbe arrivare alla stazione spaziale a febbraio

Ci vorrà un po’ di tempo prima che un equipaggio della stazione spaziale che attualmente fa affidamento sulla Soyuz che perde torni su per tornare a casa.

dovrebbe il Sojuz Il veicolo spaziale MS-22 è quindi considerato non sicuro Lancio del refrigerante spaziale il 14 dicembreDue astronauti e un astronauta della NASA dovranno aspettare fino a febbraio per l’arrivo di un backup Soyuz Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha detto un funzionario spaziale russo durante una conferenza stampa giovedì (22 dicembre).

“Il nostro prossimo volo dell’equipaggio… era programmato per metà marzo”, ha detto Sergei Krikalev, capo del Centro di addestramento per cosmonauti Yuri Gagarin vicino a Mosca, durante la conferenza stampa trasmessa in diretta dalla NASA.

La nuova Soyuz potrebbe invece essere lanciata sulla Terra prevista per questo equipaggio vuoto per recuperare i tre membri dell’equipaggio della ISS se fossero già bloccati. Ma Krikalev ha detto che potrebbe essere solo “inviato un po’ prima… circa due o tre settimane prima è il massimo che possiamo fare a questo punto”.

Immagini: Stazione Spaziale Internazionale il 20

La causa del cratere che ha causato la perdita è ancora sotto inchiesta, ma un indizio è stato escluso: non faceva parte della pioggia di meteoriti delle Geminidi in corso, poiché la traiettoria era nella direzione sbagliata, Joel Montalbano, Stazione spaziale internazionale della NASA direttore del programma, ha detto. durante lo stesso briefing.

Domenica (18 dicembre), la NASA ha lavorato con le telecamere sul braccio robotico Canadarm2 della stazione. Studio trovato piccolo buco Su MS-22, questa è la probabile causa della perdita, ma non è ancora noto come sia apparso il buco.

“Abbiamo ottenuto un lavoro di immagini per capire meglio se si è trattato di un attacco meteorico o se si è verificato un problema hardware, e quel lavoro è davanti a noi”, ha detto Montalbano. Un’altra possibilità è un pezzo di rifiuto spazialeMa Krikalev ha affermato che un oggetto del genere sarebbe troppo piccolo per essere rintracciato dalla Terra poiché il buco era largo solo 0,8 millimetri.

Se la Russia fa davvero accelerare la prossima Soyuz verso la stazione spaziale, l’MS-22 danneggiato tornerà vuoto. “Roscosmos pianificherà di riportare in orbita la Soyuz esistente e raccogliere dati in modo da poterli utilizzare per valutazioni future”, ha detto Montalbano.

Elizabeth Howell è coautrice di “Perché sono più alto (Si apre in una nuova scheda)? (ECW Press, 2022; con l’astronauta canadese Dave Williams), un libro sulla medicina spaziale. Seguitela su Twitter @dipendente (Si apre in una nuova scheda). Seguici su Twitter @dipendente (Si apre in una nuova scheda) o Facebook (Si apre in una nuova scheda).