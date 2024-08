Ilkay Gundogan sta esplorando le opzioni con i club della Premier League tra coloro che sono interessati al giocatore del Barcellona

Segui oggi la copertura in diretta della partita Leicester City-Tottenham Hotspur della Premier League inglese

Ilkay Gundogan sta esplorando le sue opzioni in vista della possibilità di lasciare il Barcellona.

Per il 33enne c’è interesse da parte di club della Premier League inglese, Turchia, Qatar e Arabia Saudita.

Gundogan è sotto contratto con il Barcellona fino al 2026 dopo aver soddisfatto i requisiti di presenza la scorsa stagione per prolungare il suo contratto biennale per 12 mesi.

Il capitano della Germania ha mancato la vittoria per 2-1 della sua squadra nella gara d’esordio del campionato spagnolo contro il Valencia sabato a causa di una commozione cerebrale. Tra le speculazioni sul futuro di Gundogan al Barcellona, ​​l’allenatore e connazionale Hansi Flick ha detto dopo la partita di aver parlato con il centrocampista di “come si sente prima della stagione”.

Flick ha aggiunto: “Lo conosco bene e apprezzo il giocatore e la personalità che ha. Abbiamo parlato di tutto, ma la questione rimarrà tra noi e tu non hai il diritto di saperlo. Ho la sensazione che rimarrà”. “

Gundogan è arrivato al Barcellona dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City nell’estate del 2023. Nella sua prima stagione con la squadra spagnola, si è affermato come un membro chiave della squadra dell’allora allenatore Xavi, segnando cinque gol e fornendo 14 assist in 51 partite.

Il club spagnolo del Barcellona, ​​che versa ancora in una situazione finanziaria precaria, all’inizio dell’estate ha potuto ingaggiare il trequartista Dani Olmo dal club tedesco dell’RB Lipsia per 60 milioni di euro. Il club non è riuscito a iscrivere l’Olmo nella rosa del campionato spagnolo a causa della sua situazione finanziaria e della difficoltà di rispettare il costo massimo di formazione della squadra in campionato.

Il Barcellona si prepara ad affrontare l’Athletic Bilbao il 24 agosto.

