In che modo il contratto di Trevor Lawrence influisce su una possibile estensione di Brock Purdy – NBC Sports Bay Area e California

Le future speranze dei 49ers di firmare Brock Purdy per un prolungamento del contratto a lungo termine nel 2025 sono diventate molto più costose dopo che il quarterback Trevor Lawrence ha accettato un accordo con i Jacksonville Jaguars.

Secondo quanto riferito, la scelta numero 1 in assoluto nel Draft NFL 2021 ha concordato con Jacksonville un’estensione quinquennale di 275 milioni di dollari con 200 milioni di dollari garantiti giovedì. Lawrence si unisce al quarterback dei Cincinnati Bengals Joe Burrow come il giocatore più pagato della NFL con uno stipendio medio di 55 milioni di dollari all’anno.

Prima che Lawrence accettasse, si credeva che Purdy avrebbe ricevuto un’offerta che lo avrebbe portato nella fascia dei 40 milioni di dollari all’anno, ma il mercato è in rialzo e il prodotto dell’Iowa State avrà una notevole leva finanziaria quando sarà idoneo a firmare un contratto. prolungamento del contratto alla fine della stagione 2024.

Purdy ha un anno in meno di esperienza nella NFL rispetto a Lawrence, ma è più esperto. Il quarterback dei Jaguars ha un record di 20-30 nella stagione regolare e 1-1 nei playoff, guadagnandosi anche una nomination al Pro Bowl.

Il quarterback dei 49ers ha un record di 17-4 nella stagione regolare ed è 4-2 nei playoff, guadagnandosi il titolo di Pro Bowl solo alla sua seconda stagione nella NFL. Anche il chiamante è stato classificato in cima alla lista Molti parametri di campionato nel 2023 incluse iarde per tentativo (9,6), iarde per completamento (13,9) e valutazione del passante (113,0).

Solo Lorenzo Statistiche leader del campionato Durante la sua carriera professionale ciò accadde durante la sua stagione da rookie quando registrò 17 intercettazioni NFL. L’insuccesso dei Jaguars come quarterback è parte di ciò che renderà più difficili le trattative tra i 49ers e la rappresentanza di Purdy.

Dei 10 quarterback più pagati della NFL, Lawrence è uno dei soli tre a cadere dalla parte sbagliata della colonna vittorie/sconfitte. Justin Herbert (30-32) di Los Angeles ha firmato un prolungamento quadriennale da 262,5 milioni di dollari con uno stipendio medio annuo di 52,5 milioni di dollari all’anno, mentre gli Arizona Cardinals hanno prolungato Kyler Murray (28-36) per 230,5 milioni di dollari e uno stipendio medio annuo. di $ 46,1 .

I restanti sette quarterback hanno record di vittorie e una significativa esperienza nei playoff, come Purdy. Se la 262esima scelta assoluta del Draft NFL 2022 avrà una stagione simile al 2024, i 49ers non avranno altra scelta che prendere il libretto degli assegni.

Ciò che i 49ers dovrebbero pagare per mantenere il giocatore vincente nell’edificio finirebbe probabilmente per essere un contratto discografico con uno stipendio medio annuo di oltre 50 milioni di dollari all’anno come Burrow e Jared Goff dei Detroit Lions (53 milioni di dollari) ). /) anno), Lamar Jackson dei Baltimore Ravens (52 milioni di dollari all’anno), Jalen Hurts dei Philadelphia Eagles (51 milioni di dollari all’anno) e ora Lawrence.

