In una telefonata di compleanno a Ji Putin, dice che la Cina sosterrà la Russia su questioni di sicurezza

Parlando nel giorno del suo 69esimo compleanno, Xi ha promesso di approfondire il coordinamento strategico tra i due paesi, secondo il ministero degli Esteri cinese.

In una lettura separata dal Cremlino, i due leader hanno ribadito che le relazioni del loro Paese sono “in ogni momento superiori” e hanno riaffermato il loro impegno a “continuare ad approfondire la cooperazione globale”.

La chiamata dovrebbe essere la seconda volta che i due leader si parlano da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Hanno parlato pochi giorni dopo che Mosca ha iniziato a definirla una “operazione militare speciale”.

Anche la Cina è stata educata sulla questione, tranne che per riferirsi alle azioni della Russia come a un’invasione. Pur rifiutandosi di condannare le azioni della Russia, si è presentata come un appello alla pace e al mantenimento dell’ordine mondiale. Ha anche utilizzato il suo apparato mediatico statale per riflettere le linee del Cremlino che incolpano gli Stati Uniti e la NATO per la crisi.

Durante la telefonata di mercoledì, ha sottolineato che la Cina ha sempre “valutato la situazione in Ucraina in modo indipendente” e ha invitato “tutte le parti” a premere per una “soluzione adeguata alla crisi ucraina” – facendo eco al linguaggio che ha usato nella sua telefonata al presidente degli Stati Uniti Joe a marzo. பிடன்.

Ha detto che la Cina è “pronta a continuare a fare la sua parte” nel promuovere una “soluzione adeguata” per l’Ucraina.

La sintesi dell’appello del Cremlino ha portato questa posizione un ulteriore passo avanti: “Il presidente cinese ha notato la legittimità delle azioni della Russia nella difesa degli interessi nazionali fondamentali di fronte alle sfide alla sua difesa create dalle potenze straniere”.

Relazioni commerciali

La telefonata di mercoledì è stata un’opportunità per i due leader di vedere il crescente rapporto commerciale.

All’inizio di quest’anno, poche settimane prima dell’invasione russa, i due leader hanno annunciato che si sarebbero dimessi Incontro faccia a faccia Ha detto che c’era una partnership “senza limiti” nei loro paesi e ha promesso di aumentare il commercio.

“Dall’inizio di quest’anno, le relazioni bilaterali hanno mantenuto un buon slancio di crescita di fronte alle turbolenze e ai cambiamenti globali”, ha affermato G in una dichiarazione mercoledì.

“La parte cinese è pronta a collaborare con la parte russa per premere per lo sviluppo sostenibile ea lungo termine della pratica cooperazione bilaterale”, ha affermato Xi, riferendosi al “miglioramento sostenibile” nelle loro relazioni commerciali e all’inizio della scorsa settimana. Primo ponte dell’autostrada trasversale Sul fiume Amur.

I due hanno concordato di espandere la cooperazione nei settori dell’energia, della finanza, della produzione e di altri, “tenendo conto della situazione economica globale, che è stata ulteriormente complicata dalla politica di sanzioni illegali perseguita dall’Occidente”, si legge nella lettura del Cremlino.

I due paesi si sono impegnati a lavorare insieme per rafforzare la comunicazione e il coordinamento nelle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite – entrambi votano spesso insieme.

“La Cina è pronta a collaborare con la Russia per promuovere l’unità e la cooperazione tra i paesi dei mercati emergenti… e per spostare l’ordine internazionale e la governance globale in una direzione più equa ed equa”, ha affermato. Lo scopo comune delle nazioni che respingono contro le nazioni che considerano l’egemonia globale degli Stati Uniti.

Buon compleanno

Questa chiamata non è la prima volta che G e Putin si fidanzano l’un l’altro nel giorno del loro compleanno, legati tra loro dalla reciproca sfiducia delle nazioni occidentali.

Nel 2013, durante una conferenza in Indonesia, G ha presentato una torta di compleanno a Putin per celebrare il 61esimo compleanno del leader russo, e i due hanno bevuto vodka insieme. Shi ha poi festeggiato il suo 66° compleanno con Putin durante un vertice del 2019 in Tagikistan. Gelato, torta e champagne

Il loro rapporto personale, in cui Xi ha descritto Putin come il suo “migliore e più caro amico”, è visto come un miglioramento delle dinamiche del loro rafforzamento del rapporto a livello nazionale.

In un riassunto delle recenti telefonate dei due leader, ha osservato che la conversazione del Cremlino si è svolta in una “atmosfera tradizionalmente calda e amichevole”.