Inter Miami comunica l’assenza dal campo a tempo indeterminato di Lionel Messi a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia

L’Inter Miami ha annunciato martedì che Lionel Messi sarà indisponibile a tempo indeterminato a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia destra, due giorni dopo l’uscita anticipata di Messi dalla finale di Copa America. La sua preparazione sarà determinata in base ai progressi del suo recupero.

L’allenatore dell’Inter Miami Tata Martino ha detto ai giornalisti martedì scorso che Messi probabilmente salterà almeno le prossime due partite della squadra, in programma contro Toronto mercoledì e Chicago sabato. Martino ha detto all’epoca che erano necessari ulteriori test per determinare la gravità dell’infortunio, e la squadra ha successivamente annunciato che Messi era stato sottoposto a valutazione medica.

Il capitano dell’Argentina e dell’Inter Miami è apparso scivolato in campo all’Hard Rock Stadium di Miami durante la finale di domenica, vinta dall’Argentina sulla Colombia dopo il gol di Lautaro Martinez ai supplementari. Messi è caduto senza alcun contatto con un altro giocatore ed è apparso alla trasmissione Fox piangendo in panchina con la caviglia avvolta nel ghiaccio dopo essere uscito a metà del secondo tempo.

Messi ha chiesto assistenza medica dopo la sua caduta e lo staff medico lo ha curato brevemente in campo prima che lasciasse il campo dopo essersi tolto la scarpa destra.

Messi è tornato in campo dopo la partita per alzare il trofeo insieme ai suoi compagni di squadra mentre l’Argentina ha vinto il 16esimo titolo record di Copa America, che sarà probabilmente l’ultima apparizione di Messi nel torneo.

L’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni ha detto dopo la partita che Messi voleva disperatamente uscire, ma non aveva scelta.

“Leo ha qualcosa che tutti dovrebbero avere. È il migliore della storia e anche con una caviglia così non vuole uscire”, ha detto Scaloni.

Scaloni ha aggiunto: “Non è perché è egoista, ma perché non vuole deludere i compagni. È nato per stare in campo”.

Messi, otto volte vincitore del Pallone d’Oro, ha giocato 187 partite internazionali con il suo paese, segnando 109 gol e aggiungendo 58 assist, tutti record argentini. Questa vittoria rappresenta la terza vittoria di Messi in un torneo importante come un grande giocatore internazionale dopo aver vinto la Copa America del 2021 e aver portato l’Argentina alla Coppa del Mondo del 2022 in Qatar.

Ha vinto anche la medaglia d’oro olimpica Under 23 alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Messi ha segnato 12 gol in 12 partite della MLS in questa stagione e ha aggiunto nove assist in vista della Copa America.

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)