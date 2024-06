La NASCAR scuote le classifiche di potenza in modo significativo davanti all’Iowa

Dopo un fine settimana esaltante al Sonoma Raceway, nascar La Cup Series si sposta all’Iowa Speedway, con il suo debutto in pista per l’Iowa Corn 350 Powered by Ethanol di domenica.

In vista della stravaganza della festa del papà di domenica, NASCAR.com ha fatto proprio questo Aggiornato Essi Classifiche di potenza della serie di coppe, con alcuni cambiamenti importanti che si verificano. Naturalmente, Kyle Larson sarà vicino ai vertici, dato che ottiene una vittoria impressionante durante la Toyota/Save Mart 350.

Altrove, le stelle della Joe Gibbs Racing, come Christopher Bell, Denny Hamlin e Martin Truex Jr., cercheranno di tornare in Iowa, dopo alcuni problemi nelle ultime due settimane. Dai un’occhiata alle classifiche di potenza complete della NASCAR Cup Series di seguitoE tutto il movimento che è avvenuto durante la scorsa settimana.

1) Kyle Larson (+1)

Con la saga se avrebbe ricevuto o meno una rinuncia alle qualifiche, Kyle Larson è stato finalmente in grado di correre con la mente lucida. Questa è stata una brutta notizia per il resto del gruppo, dato che Larson ha ottenuto la sua terza vittoria della stagione al Sonoma Raceway.

Dopo la vittoria, Larsson ha preso il comando sia nella classifica di qualificazione che in quella generale. Mentre è alla ricerca del suo secondo titolo della Cup Series, è facile capire perché la stella dell’Hendrick Motorsports è una delle preferite da molti piloti, fan e membri dei media.

2) Chase Elliott (+1)

L’esperto di percorsi su strada della NASCAR ha notato alcune difficoltà in pista da quando è passato a un’auto Next Gen, ma Chase Elliott ha avuto un pomeriggio più che solido a Sonoma. Alla fine è arrivato quarto, nonostante ci si aspettasse che il numero 9 corresse per la vittoria nel fine settimana.

È stata una bella stagione di ripresa per Elliott dopo un disastroso 2023. L’ex campione della Cup Series è secondo dietro Kyle Larson nella classifica generale, dimostrando di essere stato tra i più costanti nella NASCAR settimana e settimana nel 2024.

3) Tyler Reddick (+1)

Tyler Reddick è stato il miglior pilota Toyota nella gara omonima del produttore, quindi questa è una piccola vittoria per un pilota che è arrivato ottavo a Sonoma. Ciò è stato aiutato da Martin Truex Jr. a corto di carburante, ma Reddick prenderà tutti i punti extra che può ottenere.

Reddick ha dimostrato di essere un pilota di alto livello da quando è passato alla 23XI Racing, e il 2024 è stato un grande anno per il numero 45. Ha solo una vittoria al momento, ma è sesto in classifica e potrebbe salire ancora più in alto. con una vittoria in Iowa.

4) Denny Hamlin (-3)

Anche se la delusione è stata la parola d’ordine per alcune delle migliori auto della NASCAR a Sonoma, nessuno l’ha sperimentata prima e in modo migliore di Denny Hamlin. Il pilota numero 11 alla fine è morto nel pomeriggio, facendo esplodere il motore nei primi due giri.

Ad aggiungere la beffa al danno è stato il fatto che Hamlin ha perso punti contro Kyle Larson, poiché la stella dell’Hendrick Motorsports ha vinto la gara, mentre Hamlin è tornato a casa ultimo. Vedremo se Hamlin riuscirà a tornare in sella e trascorrere un pomeriggio migliore in Iowa questo fine settimana.

5) Brad Keselowski (-)

Brad Keselowski sembra sempre in difficoltà sui percorsi su strada, ma durante il fine settimana si è comportato abbastanza bene al Sonoma Raceway. Un 13° posto in California è qualcosa che il pilota della RFK Racing avrebbe potuto firmare per partecipare al fine settimana.

Dopo un inizio di stagione lento, Keselowski è ripartito in grande stile. È stato facilmente tra i migliori piloti di questo sport nel 2024. Dopo un 2023 deludente, in questa stagione si è ripreso alla grande.

Classifiche NASCAR Power – dal n. 6 al n. 20:

Dopo i primi cinque, l’azione si calma un po’ nella parte centrale Potenze, prima di tornare nuovamente in fondo alla top 20. Con uno sviluppo a sorpresa, Kyle Busch ha effettivamente guadagnato due posizioni, nonostante un finale deludente a Sonoma, mentre il vincitore dell’Illinois Austin Cindric ha iniziato a perdere.

6) Martin Truex Jr. (+1)

7) William Byron (—)

8) Christopher Bell (—)

9) Ross Chastain (-)

10) Ty Gibbs (-)

11) Ryan Blaney (-)

12) Chris Buescher (-)

13) Alex Bowman (-1)

14) Bubba Wallace (+1)

15) Joey Logano (-1)

16) Kyle Busch (+2)

17) Chase Briscoe (-)

18) Austin Cindric (-2)

19) Daniel Suarez (-)

20) Michael McDowell (GT)

Come puoi dire, Classifiche di potenza della serie Nascar Cup È fluido, ma molto in linea con la classifica e il test della vista nel 2024. Vedremo come cambierà nel corso della stagione, ma l’Iowa Speedway dovrebbe scuotere molto le cose, con la Cup Series che farà il suo debutto a domenica in pista.