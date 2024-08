Israele lancia attacchi preventivi in ​​Libano mentre Hezbollah lancia centinaia di razzi





L’esercito israeliano ha lanciato attacchi “preventivi” contro Hezbollah in Libano, dopo che il gruppo militante sostenuto dall’Iran ha dichiarato di aver lanciato i propri attacchi in risposta all’uccisione di un alto comandante.

Gli attacchi notturni sono particolarmente intensi tra Israele e Hezbollah, che si scontrano da mesi. Le ostilità hanno sollevato timori di un conflitto regionale, spingendo intensi sforzi diplomatici per disinnescare le tensioni.

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno affermato che 100 dei suoi aerei da guerra “hanno colpito e distrutto migliaia di barili di lanciarazzi Hezbollah” in dozzine di lanci dal Libano domenica. Questo è stato seguito da ulteriori attacchi nel corso della giornata.

Israele ha affermato di aver effettuato gli attacchi per legittima difesa dopo aver scoperto che Hezbollah si stava “preparando a lanciare missili e razzi verso il confine israeliano”. Hezbollah ha definito “priva di fondamento” la spiegazione israeliana dell’attacco come precauzionale.

Domenica, in un incontro con il suo gabinetto di difesa, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che “Israele è determinato a fare di tutto per difendere il nostro Paese” e si è impegnato a sostenere “una semplice regola: chiunque ci ferisce, noi lo feriamo”.

Dopo gli attacchi israeliani, l’IDF ha detto che circa 200 razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele domenica mattina presto, e finora non ci sono stati feriti. Hezbollah ha affermato che il suo “attacco di prima fase” contro Israele si è “completato con completo successo”, affermando di aver lanciato una raffica di 320 razzi e droni. Verso Israele.

Funzionari sanitari libanesi hanno detto che due persone sono state uccise negli attacchi israeliani nel villaggio di Ad Tri a Nabatieh, nel Libano meridionale, e una terza è rimasta uccisa in un incidente stradale nella città di Qiyam. Anche il gruppo sciita Amal Movement, affiliato a Hezbollah, ha affermato che uno dei suoi combattenti è stato ucciso a Qiyam, ma non è chiaro se fossero la stessa persona.

Ha detto Hezbollah portato via Gli attacchi hanno preso di mira Israele il mese scorso come rappresaglia per l’uccisione del comandante militare Fuad Shukr nella periferia meridionale di Beirut, un’area densamente popolata che è una roccaforte di gruppi filo-iraniani.

Per il gruppo libanese, l’assassinio di Shukr ha rappresentato un cambiamento nelle regole di ingaggio, ha affermato Danny Sitrinovich, ricercatore presso il Programma Iran presso l’Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale (INSS) di Tel Aviv. Ha detto. “Hanno dovuto reagire”, ha detto Citrinowicz alla CNN, aggiungendo che il gruppo potrebbe aver cercato di “tracciare una linea nella sabbia” per evitare attacchi.

“La questione non è se, ma quando”, ha detto, aggiungendo che resta da vedere se il gruppo sarà soddisfatto del suo attacco o se nei prossimi giorni seguiranno altri missili.

Gli attacchi sono avvenuti poche ore prima che riprendessero i colloqui di mediazione tra Israele e Hamas nella capitale egiziana, Il Cairo, volti a mediare un accordo di cessate il fuoco e la cessione degli ostaggi.

Un funzionario israeliano ha detto alla CNN che i negoziatori israeliani sono arrivati ​​al Cairo domenica pomeriggio per colloqui sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi.

“Non penso che l’Iran voglia vedersi in espansione, soprattutto quando la presenza degli Stati Uniti nella regione (adesso) è sconcertante”, ha detto, riferendosi agli sforzi di espansione.

Il governo iraniano deve ancora rispondere al fuoco transfrontaliero tra Israele e Hezbollah, e Sidrinovich ha detto che l’Iran è disposto a stare lontano dall’offensiva di Hezbollah durante i colloqui al Cairo.

In seguito agli attacchi, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato una “situazione speciale sul fronte interno” in tutto il Paese, consentendo all’esercito israeliano di impartire istruzioni ai cittadini, “inclusa la limitazione degli assembramenti e la chiusura dei siti correlati”. ”

Il presidente Joe Biden sta monitorando da vicino gli eventi in Israele e Libano, ha detto sabato sera la Casa Bianca.

Gli attacchi missilistici contro Israele da parte dei combattenti Hezbollah nel Libano meridionale sono diventati un evento quotidiano dallo scoppio della guerra a Gaza, ma si sono verificati numerosi scontri.

Venerdì Hezbollah ha effettuato 15 attacchi contro Israele. Hezbollah ha anche riconosciuto la morte di sette militanti venerdì, ma non ha detto dove o quando sono stati uccisi. L’IDF ha affermato che venerdì sono stati lanciati un totale di 110 missili dal Libano verso Israele, uno dei giorni di fuoco transfrontaliero più pesanti delle ultime settimane.

Nel frattempo, i voli sono ripresi all’aeroporto di Tel Aviv dopo essere rimasti a terra per meno di due ore domenica.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.