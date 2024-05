Kaitlyn Clarke ha stretto uno storico accordo di sponsorizzazione con Wilson

La star del basket femminile Kaitlyn Clarke ha firmato un accordo di sponsorizzazione con la società statunitense di articoli sportivi Wilson, una mossa che non si vedeva dai tempi di Michael Jordan.

L’azienda sta lanciando una collezione speciale di articoli con Clark, inclusi palloni da basket in edizione limitata.

“Wilson è stato con me in alcuni dei momenti più importanti della mia carriera fino ad oggi”, ha detto Clark in un comunicato stampa.