Kamala Harris prevede agevolazioni fiscali per le famiglie nel tentativo “mirato” di alleviare la crisi del costo della vita

Kamala Harris venerdì ha svelato parti del suo piano economico, tra cui nuovi sgravi fiscali per le famiglie e gli acquirenti di case e freni all’inflazione, mentre cerca di persuadere gli elettori che l’amministrazione Biden può affrontare la crisi del costo della vita.

Il candidato democratico alle presidenziali ha illustrato i piani in un discorso tenuto nello stato teatro della battaglia della Carolina del Nord, dove il suo rivale repubblicano Donald Trump ha tenuto il suo discorso sulla politica economica all’inizio di questa settimana.

A 80 giorni dalle elezioni presidenziali americane di novembre, sono in corso i sondaggi tra Trump e Harris. Il candidato repubblicano si è scagliato contro l’inflazione promettendo di tagliare i costi del carburante e degli alloggi e di definire la propria agenda economica protezionistica.

Harris ha affermato che, se eletto presidente, “concentrerà il suo impegno sulla creazione di opportunità per la classe media per promuovere la propria sicurezza economica, stabilità e dignità”. Il vicepresidente ha detto che presenterà ulteriori piani economici nelle prossime settimane, ma venerdì si è concentrato sui suoi piani per ridurre il costo della vita.

“Guarda, i conti si sommano. Cibo, affitto, gas, ritorno a scuola, vestiti, prescrizioni mediche, dopo tutto questo, a molte famiglie non rimane molto alla fine del mese”, ha detto.

Tra le proposte più importanti di Harris figurano un credito d’imposta di 6.000 dollari per le famiglie con neonati, un’espansione del credito di 3.600 dollari all’anno per le famiglie con figli più grandi e fino a 25.000 dollari in acconto per chi acquista una casa per la prima volta.

Harris, che ha sostituito il presidente Joe Biden come candidato democratico il mese scorso, è in vantaggio su Trump in alcuni sondaggi, ma è sotto pressione per elaborare un proprio piano economico globale. Biden ha faticato a convincere gli americani di avere un piano per porre fine a un’inflazione elevata da decenni entro il 2022, ma da allora ha vacillato.

Il piano di Harris per rendere gli alloggi più accessibili prevede l’obiettivo di costruire 3 milioni di case in quattro anni.

Il vicepresidente cercherà di vietare le cosiddette truffe sui prezzi di cibo e generi alimentari, progettate per impedire alle aziende di realizzare profitti “ingiusti”, e proporrà di conferire alla Federal Trade Commission e ai procuratori generali dello stato il potere di imporre multe. Non conformarsi.

Harris e Trump sono stati in disaccordo negli ultimi giorni su chi sarebbe il migliore per guidare l’economia degli Stati Uniti. Trump, un ex dirigente immobiliare, ha tenuto giovedì una conferenza stampa nel suo country club nel New Jersey, accusando Harris di essere un “liberale radicale della California che ha rotto l’economia, ha rotto il confine, ha rotto il mondo”. . Venerdì, la campagna di Trump ha affermato che il “compagno Kamala” era diventato “pienamente comunista” proponendo di fissare i prezzi sui beni di consumo.

Harris venerdì ha cercato di tracciare un contrasto tra le proposte di Trump, inclusa la promessa di estendere i tagli fiscali del 2017 per le società e i ricchi, e le sue.

“Donald Trump sta combattendo per i miliardari e le grandi aziende”, ha detto. “Lotterò per restituire i soldi ai lavoratori e alla classe media americana.”

Trump gode da tempo di un vantaggio agli occhi degli elettori quando si tratta di questioni economiche. Ma il più recente sondaggio FT-Michigan Ross ha rilevato che gli elettori sono leggermente più propensi a dire di fidarsi di Harris piuttosto che di Trump per gestire l’economia, con il 42% che si fida di Harris e il 41% che sostiene Trump.

L’indice della fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan, pubblicato venerdì, è migliorato del 6% tra i democratici e del 3% tra gli indipendenti dopo che Harris Biden è diventato presidente. Il sentimento tra i repubblicani è sceso del 5% nello stesso periodo.

Report aggiuntivi di Peter Wells ed Eva Xiao a New York