Un ramo della Chiesa ortodossa ucraina ha annunciato che lo avrebbe consentito chiese Per festeggiare il Natale il 25 dicembre, invece del 7 gennaio, come è consuetudine a Congregazioni ortodosse.

L’annuncio della Chiesa ortodossa ucraina con sede a Kiev allarga la spaccatura tra la Chiesa ortodossa russa e altri credenti ortodossi che è stata esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina.

La decisione è arrivata dopo “aver tenuto conto delle numerose richieste e del dibattito che va avanti da molti anni nella Chiesa e nella società. La Chiesa ortodossa ucraina ha affermato in un comunicato pubblicato il 18 ottobre: ​​”Mi aspettavo, in particolare per le circostanze della guerra, un’escalation di disaccordi di calendario nei luoghi pubblici”.

Ogni chiesa avrà la possibilità di celebrare il 25 dicembre, che segna la nascita di Cristo secondo il calendario gregoriano, anziché il 7 gennaio, che segna la nascita di Gesù secondo il calendario giuliano, ancora utilizzato dalla Chiesa ortodossa russa .

Negli ultimi anni, gran parte della comunità ortodossa ucraina si è allontanata da Mosca, un movimento accelerato dal conflitto scatenato dalla Russia nell’Ucraina orientale a partire dal 2014.

Quella scissione è diventata più aperta nel 2018, dopo che il patriarca Bartolomeo I di Costantinopoli – un pastore greco considerato il leader spirituale dei credenti ortodossi in tutto il mondo – ha approvato la creazione di una chiesa ortodossa indipendente in Ucraina e ha annullato un accordo secolare che conferiva il patriarca. A Mosca autorità sulle chiese del paese.

Il Patriarcato di Mosca della Chiesa ortodossa russa, che era diventato strettamente associato allo stato russo sotto il presidente russo Vladimir Putin, ha risposto interrompendo i legami con Bartolomeo.

Poi, a maggio, i leader della Chiesa ortodossa ucraina (UOC), un altro ramo che era ufficialmente affiliato al Patriarcato di Mosca della Chiesa ortodossa russa, hanno interrotto i legami con la Chiesa di Mosca guidata dal patriarca Kirill, che ha offerto il suo sostegno. invadere l’Ucraina e mettere saldamente la sua chiesa dietro a Putin.

In una dichiarazione, l’Università dell’Oklahoma ha affermato di aver scelto “piena indipendenza e autonomia” per la Chiesa ucraina.

L’emergere di una chiesa indipendente da Mosca ha fatto infuriare Putin, che ha posto la restaurazione del cosiddetto “mondo russo” al centro della sua politica estera e ha liquidato l’identità nazionale ucraina come illegittima.

E Kirill rimane schietto nel suo sostegno all’invasione, dichiarando a settembre che i soldati russi uccisi nella guerra contro l’Ucraina sarebbero stati purificati da tutti i loro peccati.

Disse: “Si sacrifica per gli altri”. “Sono sicuro che un tale sacrificio lava via tutti i peccati commessi dall’uomo”.