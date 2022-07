2 morti, decine di feriti in un forte terremoto nel nord delle Filippine

Manila, Filippine — Un potente terremoto ha ucciso almeno due persone e ferito dozzine nelle Filippine settentrionali mercoledì, poiché il terremoto ha innescato piccole frane, danneggiato edifici e chiese e mandato all’aria aperta folle e pazienti ospedalieri nella capitale in preda al panico.

Renato Solidum, capo dell’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, ha affermato che il terremoto di magnitudo 7,0 ha avuto il suo epicentro nella provincia colpita di Abra, in una zona montuosa.

“Il pavimento tremava come se fossi su un’amaca e le luci si sono spente all’improvviso. Siamo corsi fuori dall’ufficio, ho sentito urlare e alcuni dei miei compagni stavano piangendo”, ha detto Michael Bryants, un addetto alla sicurezza ad Abra City a Lagangelang , vicino all’epicentro.

“È stato il terremoto più forte che abbia mai sentito e ho pensato che il terreno si sarebbe aperto”, ha detto Bryants all’Associated Press via cellulare.

Funzionari hanno detto che un abitante del villaggio è stato ucciso quando delle lastre di cemento sono cadute nella sua casa di Abra, ferendone almeno altri 25, la maggior parte dei quali sono stati ricoverati in ospedale.

Un operaio edile è stato colpito da detriti ed è morto nella località montagnosa di fragole di La Trinidad, nella contea di Benguet, dove alcune strade sono state chiuse a causa di frane e rocce. Cinque persone sono rimaste ferite quando rocce e detriti si sono scontrati con il loro SUV e camion su una strada collinare nella contea di Mountain vicino a Benguet, hanno detto i funzionari.

Diverse case ed edifici sono stati crepati nei muri, inclusi alcuni crollati ad Abra, dove il nuovo presidente Ferdinand Marcos Jr., entrato in carica meno di un mese fa, aveva pianificato di recarsi per incontrare vittime e funzionari locali.

La Croce Rossa ha pubblicato la foto di un piccolo edificio di tre piani inclinato precariamente verso una strada coperta di detriti ad Abra. Un video girato da un testimone terrorizzato mostrava parti di un vecchio campanile in pietra di una chiesa che venivano staccati, per poi cadere in una nuvola di polvere in cima a una collina.

I pazienti, alcuni su sedia a rotelle, e il personale medico sono stati evacuati da almeno due ospedali a Manila, a circa 300 chilometri (200 miglia) a sud di Lagangilang, ma in seguito gli è stato chiesto di tornare dopo che gli ingegneri hanno scoperto alcune piccole crepe nei muri.

La forza del terremoto è stata ridotta dai 7,3 gradi iniziali dopo ulteriori analisi. L’istituto ha affermato che il terremoto è stato causato dal movimento in una faglia locale a una profondità di 25 km, aggiungendo che si aspettava danni e più scosse di assestamento.

L’US Geological Survey ha misurato la forza del terremoto a 7,0 e una profondità di 10 chilometri (6 miglia). I terremoti poco profondi tendono a causare più danni.

Le Filippine si trovano lungo l'”anello di fuoco” del Pacifico, l’arco di faglie intorno all’Oceano Pacifico dove si verificano la maggior parte dei terremoti del mondo. È anche colpito da circa 20 uragani e tempeste tropicali ogni anno, rendendolo uno dei paesi più soggetti a disastri al mondo.

Un terremoto di magnitudo 7,7 della scala Richter ha ucciso quasi 2.000 persone nelle Filippine settentrionali nel 1990.

I giornalisti dell’Associated Press Joel Calopitan e Aaron Favela hanno contribuito a questo rapporto.