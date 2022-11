Il sostituto dell’USF per Jeff Scott? Vale la pena guardare i nomi Jason Kandel e Ja Juan Cedar

Jeff Scott ha vinto due titoli nazionali come a Clemson come assistente e aveva forti legami a livello locale, ma non poteva ottenere alcuna trazione nell’USF e domenica del fuoco distanza tori stato fatto saltare in aria da tempio. Ha ottenuto 1-19 in AAC e solo 4-28 in uno spettacolo in una delle più partite Le fertili aree di reclutamento del paese. Il prossimo appuntamento dell’USF sarà particolarmente interessante perché, sulla carta, Scott ha molto senso, e avrà un profilo simile ai tanti candidati che ci aspettiamo riceveranno una certa considerazione per questo posto vacante.

Jason Kandel, allenatore di Toledo

Da quello che ho sentito, la USF sarebbe più incline ad assumere un capo allenatore seduto che a imparare una prima volta sul lavoro. Jason Candle di Toledo è stato un vincitore costante al MAC, andando 51-30. Il 42enne ha reclutato molto bene questa regione e ha uno staff con profondi legami con la regione. Questa è la sua settima stagione a Toledo e non ha mai perso un anno. È una buona mente abusiva e un forte candidato per questo.

Jamey Chadwell della Coastal Carolina avrebbe dovuto essere assunto da Power 5 finora, ma è ancora nella Sun Belt e continua a fare grandi guadagni. È 30-4 nelle ultime tre stagioni e ha uno degli attacchi più creativi del calcio. Il 45enne del Tennessee ha portato i Chanticleers al 14° posto nel 2020. Con la velocità che potrebbe reclutare a livello nazionale nel suo sistema, le sue squadre sarebbero piuttosto intimidatorie in AAC.

Sean Lewis Stato del Kent Allenatore

Sean Lewis, 36 anni, del Kent State, è un’altra acuta mente offensiva. La sua squadra sta lottando quest’anno sul 3-6 e questo potrebbe trattenerlo, anche se non saremmo sorpresi se alcuni dei migliori allenatori di Power 5 provassero a metterlo via come coordinatore offensivo. La sua squadra ha subito tre sconfitte iniziali contro i primi 15 avversari e il lampo d’oro ha dato molti problemi all’UGA prima di perdere 39-22 ad Atene. Vale sicuramente la pena dare un’occhiata se sei un USF e puoi sopravvivere in questa stagione. Dopo aver trascorso sei stagioni perse, Lewis ha portato la scuola alla sua prima vittoria in una ciotola.

Probabilmente sarebbe saggio dare un’occhiata a uno degli allenatori difensivi della USF è Ken Womack del South Alabama. È solo il suo secondo anno da allenatore ma è il 35enne figlio del primo Georgia Tech Il coordinatore difensivo Dave Womack ha tirato la Sunbelt 7-2. Questo ragazzo è una stella nascente nell’allenamento. La sua difesa in Indiana nel 2020 ha giocato un ruolo importante nel guadagnare a IU il 12° posto nel paese. Ha rilevato uno spettacolo che non aveva mai vinto una stagione FBS di 11 anni 12-9, con la sua squadra che quest’anno ha perso di cinque punti combinati, inclusa una sconfitta di un punto contro i primi dieci. Università della California.

Dan Mullen, ex allenatore della Florida

L’ex allenatore della Florida Dan Mullen ha trascorso molto tempo nello stato ed è un sicuro vincitore. Mullen, 50 anni, ha avuto due delle sue prime 10 stagioni prima di abbandonare il minimo nel 2021 dopo aver inflitto un sacco di scarso reclutamento nel suo show. Se rivitalizzato da una stagione trascorsa in TV e può diventare un buon staff, potrebbe essere un’opzione allettante, anche se l’USF ha già provato il percorso dell’ex assistente di Urban Meyer licenziato quando i Bulls hanno portato Charlie Strong che era eccezionale a Louisville ma ha lottato in Texas.



Ja’Juan Sieder è stata classificata come la recluta n. 8 nel 2019 da 247Sports. (Matthew O’Harren/USA Today)

Ja Juan Seder, Stato della Pennsylvania Coordinatore dell’attacco congiunto / Allenatore di schiena

Per quanto riguarda le opzioni di assistente allenatore, il Co-OC della Penn State Ja’Juan Seider è sicuramente un nome da conoscere. Il produttore 45enne Belle Glade, in Florida, è stato una star del QB presso Florida A&M con profondi rapporti di lavoro sin dai suoi tempi nel sud della Florida. È stato un grande aiuto Marshall e West Virginia e ora ha una delle migliori sale RB per giovani nel football universitario.

Todd Monk Georgia Coordinatore offensivo/allenatore terzino

Anche Todd Monken dovrebbe dare un’occhiata per vedere se è interessato. Il 56enne ha aiutato la Georgia a vincere il titolo nazionale l’anno scorso. Ha fatto un ottimo lavoro con Stetson Bennett Trova modi creativi per sfruttare il talento di TE Brock Bowers. Inoltre, Monken ha esperienza di coaching. Monken, un ex OC della NFL, ha fatto un ottimo lavoro come capo allenatore Signorina SudPrendendo aquile dorate Dall’1-11 del suo primo anno al 9-5 della sua terza stagione nonostante le significative sfide manageriali. Ovviamente conosce bene questa parte del paese.

Alex Atkins, Florida coordinatore di attacco

Un altro uomo con buone relazioni domestiche è FSU OC Alex Atkins. Il 38enne è stato una parte importante della Florida e si sta dirigendo nella giusta direzione dopo il fallimento del programma. È stata parte integrante della ricostruzione di ciò che era terrificante quando è arrivato. Ha trascorso una stagione (2019) a Charlotte come allenatore/coordinatore offensivo della linea O e ha contribuito a condurre il programma alla prima partita di bocce nella storia della scuola. Questo programma è caduto drammaticamente dopo la sua partenza.

Tony White, coordinatore difensivo a Syracuse

Syracuse DC Tony White è stato fantastico per questo spettacolo nelle sue tre stagioni. Il produttore 43enne dell’UCLA, nato in Florida, ha trascorso gran parte della sua carriera sulla costa occidentale, ma ha fatto un’enorme differenza per Dino Papers all’ACC. Questo è il ragazzo che dovrebbe essere sul radar di molti di loro.

(Foto in alto di Jason Kandel: Orlando Ramirez/USA Today)