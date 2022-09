La Cina pianifica tre missioni lunari dopo aver scoperto un nuovo minerale lunare

La Cina mira a lanciare tre missioni sulla Luna nel prossimo decennio come parte del programma lunare Chang’e.

La China National Space Administration ha ottenuto l’approvazione della missione dopo aver trovato un nuovo minerale.



Il minerale, Changesite- (Y), potrebbe essere una futura fonte di energia ed è stato trovato in campioni lunari.



La Cina mira a lanciare tre missioni senza pilota sulla luna dopo aver scoperto un nuovo minerale lunare che potrebbe essere una futura fonte di energia.

Sabato ha annunciato che la corsa allo spazio tra Cina e Stati Uniti sta accelerando dopo che l’amministrazione spaziale nazionale di Pechino ha ottenuto il via libera per lanciare tre orbite sulla luna entro i prossimi 10 anni. La notizia è stata la prima menzionato di Bloomberg.

Arriva il giorno dopo che la Cina è diventata il terzo paese a scoprire un nuovo minerale lunare, che è stato chiamato Changesite-(Y), secondo Quotidiano statale cinese Global Times.

La missione cinese Chang’e-5 ha recuperato campioni dalla luna nel 2020 ed è stata descritta dal Global Times come “un minerale fosfato in cristalli colonnari” trovato nelle particelle di roccia lunare. Il metallo contiene elio-3, che potrebbe essere una fonte di energia in futuro.

Questa scoperta potrebbe portare a una maggiore pressione sugli Stati Uniti per intensificare i loro sforzi dopo la missione Artemis I sulla luna rinviato per la seconda volta.

L’estrazione lunare potrebbe essere la prossima fonte di tensione tra le nazioni, poiché la NASA sta anche esaminando il polo sud della luna mentre la Cina prevede di costruire una stazione di ricerca in collaborazione con la Russia.

La Cina ha recentemente accelerato i suoi sforzi nell’esplorazione spaziale Costruire una stazione spazialeavviare una serie di attività su collezione di campioni di luna Ha posizionato un rover chiamato Zhurong su Marte all’inizio di quest’anno per competere con la NASA.

Secondo la NASA, gli Stati Uniti rimangono l’unico paese a mettere gli astronauti sulla luna, con l’ultimo sbarco quasi 50 anni fa sulla missione Apollo 17. sito web.

La missione statunitense Apollo 11 è stata la prima a portare sulla Terra campioni da un altro pianeta nel luglio 1969, con circa 49 libbre (22 chilogrammi) di materiale dalla superficie lunare.

La China National Space Administration è stata contattata per un commento.