Il duca di York e Sarah, la duchessa di York, diventeranno i nuovi proprietari dell’amato corgi della regina Elisabetta II dopo la sua morte.

La regina è morta giovedì al castello di Balmoral all’età di 96 anni, lasciando dietro di sé due cani.

Un portavoce del principe Andrea ha detto che lui e Sarah avrebbero incontrato animali chiamati Muek e Sandy. Il principe diede entrambi i cani al defunto re.

era la regina Famoso un grande fan della razza Ha posseduto più di 30 cani durante la sua vita.

All’inizio del 2021 le sono stati dati due nuovi cuccioli, uno un corgi e l’altro un dorje, una razza mista di corgi e bassotto.

I cani sono stati dati alla regina durante il suo soggiorno a Windsor durante il blocco per il suo divertimento mentre il duca di Edimburgo era in ospedale.

Sono arrivati ​​​​anche mentre Buckingham Palace e la famiglia reale stavano affrontando le affermazioni del duca e della duchessa di Sussex in un’intervista con Oprah Winfrey, che ha scosso la monarchia.

La regina Dorje Fergus prende il nome da suo zio, fratello di sua madre, Fergus Bowes-Lyon, che fu ucciso durante la prima guerra mondiale nel 1915.

Il corgi fu chiamato Muek, dal luogo preferito vicino al castello di Balmoral, dove tradizionalmente trascorreva l’estate.

Tuttavia, il defunto re è stato devastato dalla morte di Fergus, di cinque mesi, poche settimane dopo che lei lo aveva salutato, poco dopo la morte anche del principe Filippo, nell’aprile 2021.

La regina nel 1980 con alcuni dei suoi cani che percorrono una pista di fondo durante il secondo giorno del Windsor Horse Trials (PA) (cavo PA)

Successivamente è stato sostituito da un nuovo cucciolo di corgi di Andrew, le principesse Beatrice ed Eugenie per il suo 95esimo compleanno ufficiale, che la regina ha chiamato Sandy.

Angela Kelly, la sua costumista, ha detto che i cuccioli sono stati una costante fonte di gioia.

secondo telegrafoUna fonte vicina al principe Andrea ha detto: “La duchessa è stata associata a Sua Maestà durante passeggiate con i cani e passeggiate a cavallo e anche dopo il suo divorzio, avrebbe continuato la sua grande amicizia con Sua Maestà, facendo passeggiate con i cani a Frogmore e chiacchierando”.

Andrew è apparso agli occhi del pubblico sabato per la prima volta dal servizio funebre di suo padre nel marzo di quest’anno.

il duca Ha partecipato a un servizio di preghiera per la regina a Krathie Kirk, vicino a Balmoral Insieme ad altri membri della famiglia reale, comprese le sue figlie.

La regina ha posseduto più di 30 cani durante la sua vita (AFP tramite Getty Images)

Ha ringraziato le persone per aver visitato Balmoral e ha detto in un breve discorso: “Una volta ci era permesso e ora stiamo iniziando una consegna [the Queen] su di me.”

“Piacere di vederti, grazie per essere venuto”, ha aggiunto.

L’aspetto di Andrew viene dopo di lui Ha perso il suo ruolo di colonnello nella Guardia dei Granatieriinsieme ad altri titoli militari e patrocinio reale a gennaio.

Si ritirò dalla vita pubblica a causa della sua amicizia con il bambino idiota condannato Jeffrey Epstein Ha pagato milioni per risolvere una causa civile di aggressione sessuale intentata contro di lui da Virginia Joffrey.

Il Duca nega con veemenza tutte le accuse contro di lui e ha costantemente affermato di non aver mai incontrato la signora Joffrey.

A febbraio ha raggiunto un accordo di 10 milioni di sterline con lei, inclusi i danni alla signora Giuffre e una donazione a enti di beneficenza per impedire che il caso andasse al processo civile.