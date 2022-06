Appello di Amber Heard – Ultime: Nessun accordo in quanto l’attore allude all’appello del verdetto di Johnny Depp

Savannah Guthrie Choi Amber ha sentito la voce “derisa” di Johnny Depp

Venerdì (24 giugno) il giudice Benny Azcaret ha emesso un ordine di condanna che annulla la sentenza precedentemente raggiunta nel processo di Johnny Depp contro Amber Heard.

Il 1 giugno, una giuria della Virginia ha stabilito che Heard aveva diffamato il suo ex marito, il signor Depp, ponendo così fine a un processo di sei settimane ampiamente seguito.

Si è inoltre pronunciata a favore della sig.ra Heard in alcuni aspetti della sua domanda riconvenzionale contro il sig. Depp. La giuria ha assegnato a Depp un risarcimento di $ 15 milioni dopo che è stato accertato che aveva dimostrato tutte e tre le cause intentate contro Heard. L’importo è stato ridotto a $ 10,35 milioni a causa delle restrizioni stabilite dalla legge statale.

I rappresentanti non dovevano essere presenti in aula per l’udienza, che inizia alle 11:00 ET di venerdì e si conclude tra circa un’ora.