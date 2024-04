Kevin Bacon celebra il 40° anniversario di “Footloose” con un tributo speciale

Kevin Bacon, in onore del suo 40° anniversario Sciolto L'uscita del film ricorda il liceo dove è stato girato il film del 1984.

Poche ore prima dell'inizio del ballo di fine anno, l'attore, 65 anni, si è rivolto al corpo studentesco della scuola di Payson, nello Utah, sabato, tramite Reporter di Hollywood.

“Vai, leoni!” “Eccoci in questo bellissimo, bellissimo posto, in questa bellissima, bellissima giornata”, iniziò Bacon mentre saliva sul podio al centro del campo di calcio.

“È passato molto tempo – 40 anni – ed è questo che mi colpisce, sai. Le cose sembrano un po' diverse qui. Direi che la cosa che sembra più diversa sono io.”

Gli studenti della scuola avevano avviato una campagna per attirare l'attenzione dell'attore utilizzando l'hashtag #bacontopayson nei post e ricreando le scene del film.

“Quando ho sentito per la prima volta della faccenda 'Bacon to Payson', ho pensato, 'Wow, è pazzesco'. “Ma siete stati tutti instancabili”, Bacon ha elogiato gli “implacabili” studenti.

“Mi hai convinto”, ha ammesso Bacon nel suo discorso.

Ha aggiunto che “è stato fantastico vedere quel tipo di impegno per qualsiasi cosa” e ha attribuito “l'incredibile potere” che il film di successo ha fino ad oggi perché “unisce le persone e si connette con le idee fondamentali che stanno dietro”. la pellicola.”

Per mostrare il loro apprezzamento per il ritorno di Bacon, gli studenti si sono offerti di aiutare a sostenere la Fondazione SixDegrees.org impegnandosi a creare 5.000 “kit di risorse essenziali” per i giovani e le scuole, rispetto all'obiettivo dell'organizzazione no-profit di 40.000.