La cancellata HBO Max riceve offerte segrete per Warners Lot – The Hollywood Reporter

cattiva ragazza Non volerà sugli schermi di HBO Max, ma un gruppo selezionato di addetti ai lavori guarderà il film durante le proiezioni segrete sul set di Warner Bros. Questa settimana, secondo più fonti Il giornalista di Hollywood. Si dice che sia destinato alle persone che hanno lavorato al film, sia al cast che alla troupe, così come al cast e ai dirigenti.

Una fonte li ha descritti come “spettacoli funebri”, organizzati prima che il film fosse inviato a un’altra vita segreta, con filmati rinchiusi in un caveau, fisico o digitale.

Il 2 agosto cattiva ragazza era diventato Il film più diffuso al mondo quando è arrivata la notizia che il nuovo CEO della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha scelto di cancellare il film DC da 90 milioni di dollari per ottenere una riduzione delle tasse. (Il CEO della società appena fusa cerca di risparmiare 3 miliardi di dollari.)

cattiva ragazza Era in fase di post-produzione quando la Warner ha cancellato il progetto, ma era ancora lontano dall’essere completo, con effetti visivi e grading. Il film aveva già eseguito una prova, l’unica volta in cui i membri del pubblico hanno visto un taglio.

Una domanda ruota intorno cattiva ragazza è se può diventare il prossimo Justice League Zack Snyder, il film abbandonato vede la luce più tardi. Ma cattiva ragazza Differiscono per diversi motivi, indicano le fonti. Squadra della Giustizia Non è stata una riduzione delle tasse per lo studio. È uscito nelle sale e non c’era motivo legale per cui una versione alternativa non fosse in arrivo. Se lo studio viene avviato cattiva ragazza, violerebbe le regole che consentono alla Warner Bros. Discovery chiede una riduzione delle tasse.

Inoltre, i registi Adel El Araby e Bilal Falah Dire Non hanno personalmente accesso a nessuno screenshot, anche se le fonti affermano che è possibile che alcuni giocatori associati al progetto abbiano screenshot sui loro dischi personali. D’altra parte, quando Snyder se ne andò Squadra della Giustizia Nella primavera del 2017, lui Ha lasciato un sacco di Warner con un laptop contenente una clip approssimativa di quattro ore del film, che in seguito ha completato dopo una campagna di fan lunga anni che chiedevano di vedere la sua versione del film.

In generale, uno studio non riceverà immediatamente un’aliquota fiscale completa su un progetto perdente, ma riceverà una certa percentuale immediatamente e il resto negli anni. Questo perché non è chiaro quanto il progetto possa guadagnare (o perdere) nel corso della sua vita quando colpisce il cavo e altre piattaforme.

Diverse fonti hanno indicato che la Warner potrebbe prendere una mossa drastica per distruggerlo effettivamente cattiva ragazza Istantanee come un modo per dimostrare all’IRS che non ci saranno mai entrate dal progetto e quindi dovrebbe qualificarsi per un’estinzione completa immediatamente. Altre fonti contestano questa idea, notando che ci sono altri progetti che contengono ancora filmati chiusi e non vedranno mai la luce, come il primo canale HBO. Game of Thrones sottopilota Luna Rossaun’ora di TV MAI VISTO DALL’AUTORE GEORGE R.R. MARTIN. C’è anche la possibilità che, in futuro, i Warner possano prendere la decisione cattiva ragazza Merita di essere rilasciato dal governo e di pagare i suoi obblighi fiscali.

Leslie Grace ha interpretato il ruolo di Barbara Gordon/Batgirl nel film, che avrebbe dovuto essere uno dei tanti umili progetti DC creati direttamente per HBO Max come parte della spinta dell’ex CEO di WarnerMedia Jason Keeler per il succo del servizio di streaming. Zaslav, che ha preso il timone della società combinata ad aprile, ha invertito quella strategia e ha spinto la Warner a concentrarsi prima sul palco.

Mentre cattiva ragazza Ha ottenuto la massima attenzione per Killing It, e non è stato l’unico film a essere vittima della strategia di taglio delle tasse di Zaslav.

Notizia in anticipo! Caccia alle vacanzeUn altro film in fase di completamento è stato cancellato lo stesso giorno cattiva ragazzaha mostrato in silenzio il suo funerale al Warner Grounds la scorsa settimana.

Ashley Collins ha contribuito a questa storia.