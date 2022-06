La Danimarca vota al referendum sulla difesa dell’Ue durante la guerra in Ucraina

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

COPENHAGEN, Danimarca – I seggi elettorali aperti in Danimarca per consentire agli elettori di decidere mercoledì se vogliono Abbandonare il loro trentenne della politica di difesa comune dell’Unione europea. Il referendum è l’ultimo esempio di paesi europei che cercano legami di difesa più stretti con gli alleati In risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Viene sulla scia degli storici tentativi di Svezia e Finlandia di aderire alla NATO, che prevede di ricevere le loro domande alla fine del mese.

Circa 4,2 milioni di elettori danesi hanno diritto a votare al referendum. Il lato “sì” – il sostenitore dell’eliminazione del ritiro nel 1992 – è stato in primo piano negli ultimi mesi. I sondaggi d’opinione hanno mostrato il suo sostegno a circa il 40% e il lato “no” al 30%.

“Il mondo sta cambiando, e non in senso positivo. Distribuendo volantini mercoledì, Jakob Elleman Jensen, capo del Partito Liberale dell’opposizione, ha detto in un tentativo dell’ultimo minuto di convincere gli elettori indecisi a votare “sì”, dobbiamo stare insieme e rafforzare la cooperazione che migliora la nostra sicurezza”.

Recenti sondaggi d’opinione hanno mostrato che circa il 20% degli elettori è ancora indeciso.

“Purtroppo non vediamo l’ora che arrivi un momento in cui sarà ancora più turbolento di quanto non lo siamo ora Sperimenta oraLo ha detto il primo ministro danese Mette Frederiksen dopo aver espresso il suo voto. “Penso che sia la cosa giusta per l’Europa, penso che sia la cosa giusta per la Danimarca e penso che sia la cosa giusta per il nostro futuro”. READ La Russia, che tiene esercitazioni militari vicino all'Ucraina, afferma che i legami con gli Stati Uniti sono "sul campo"

L’adesione della Danimarca alla politica di difesa dell’UE avrà un impatto relativamente modesto sull’architettura di sicurezza dell’Europa, soprattutto rispetto a Svezia e Finlandia aderiscono alla NATO. Ma Kristin Nissen, ricercatrice presso l’Istituto danese per gli studi internazionali, ha affermato che i due passaggi fanno “parte della stessa storia” e aumenteranno la cooperazione militare in un continente stordito dalla guerra in Ucraina.

L’effetto principale dell’abbandono del ritiro sarebbe che i funzionari danesi potrebbero rimanere nella stanza quando i loro colleghi dell’UE discutono di questioni di difesa e le forze danesi potrebbero partecipare alle operazioni militari dell’UE.

La Danimarca, uno dei membri fondatori della NATO, è rimasta ai margini degli sforzi dell’Unione Europea per costruire una politica di sicurezza e difesa comune parallelamente all’alleanza transatlantica. È stato uno dei quattro ritiri su cui i danesi hanno insistito prima di adottare il Trattato di Maastricht dell’UE, che ha gettato le basi per un’unione politica ed economica.

La rinuncia significava che la Danimarca non ha partecipato alle discussioni dell’UE sulla politica di difesa, sul suo sviluppo e acquisizione di capacità militari e sulle sue operazioni militari congiunte, come quelle in Africa e in Bosnia.

In un referendum del 1993, la Danimarca ha anche deciso di non collaborare alla giustizia e agli affari interni dell’UE, alla moneta comune e alla cittadinanza. Il ritiro dalla cittadinanza, che affermava che la cittadinanza europea non avrebbe sostituito la cittadinanza nazionale, divenne da allora irrilevante poiché altri membri adottarono in seguito la stessa posizione. Ma altre voci rimangono invariate nonostante gli sforzi dei governi successivi per ribaltarle.

Gli elettori danesi hanno deciso nel 2000 di rimanere fuori dalla zona euro e 15 anni dopo hanno votato per mantenere l’esenzione su giustizia e affari interni. READ Il Giappone riceverà turisti di ritorno da 98 paesi