La Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio ha privato la Russia del diritto di ospitare i Campionati Mondiali del 2023

La Federazione internazionale di hockey su ghiaccio ha privato la Russia dei diritti per ospitare il campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF 2023.

La notizia è stata annunciata dopo l’ultima riunione del consiglio di amministrazione dell’IIHF martedì. Il torneo doveva svolgersi dal 5 al 21 maggio a San Pietroburgo, con una nuova arena allestita per essere il momento clou della sfilata.

Questo è il secondo evento IIHF ad essere rimosso dalla Russia da quando il paese ha invaso l’Ucraina all’inizio di quest’anno. La Russia si era precedentemente preparata a ospitare anche i Campionati Mondiali Juniores del 2023 ea febbraio sia la Russia che la Bielorussia sono state bandite dal gioco internazionale fino a nuovo avviso a causa dell’invasione.

“La decisione di spostare l’evento è stata presa in primo luogo per la preoccupazione per la sicurezza e il benessere di tutti i giocatori partecipanti, funzionari, media e fan”, ha affermato la FIFA nella sua dichiarazione martedì. “Come nel caso della precedente decisione del Consiglio di ritirare i Campionati Mondiali Juniores IIHF 2023 che si sarebbero tenuti a Omsk e Novosibirsk, in Russia, il Consiglio ha espresso preoccupazioni significative sulla circolazione sicura e libera di giocatori e funzionari da, verso e all’interno Russia.”

Un host alternativo per il campionato 2023 sarà rivelato alla conferenza annuale IIHF a Tampere, in Finlandia, durante l’ultima settimana dei Campionati del mondo 2022, che si svolgerà dal 13 maggio al 29 maggio.