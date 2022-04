Soul Hackers 2 ‘Guida agli evocatori vol. Video n. 2 – Alleanze, la Grande Alleanza, la mia guida alla nascita e all’esplorazione

ATLUS lei ha Rilasciato Il secondo volume della serie di video informativi Summoners Guide per Pirati dell’anima 2.

Anche il sito ufficiale giapponese è stato aggiornato con “Sistema: Esplorazione dei sotterraneiE una pagina del profilo per RSche include tutte le nuove informazioni rivelate nel video della guida dell’evocatore di oggi.

Ottieni il video e una versione inglese completa di seguito.

■ Introduzione

Ciao da lì. Sono Ringo di Aeon. Questo programma ti insegnerà come essere evocato dal diavolo. È la cartella Directory dell’evocatore 2. Oggi ho più informazioni utili per te! Per prima cosa, esaminiamo i problemi che stiamo affrontando ora.

■ Preparazione: Alleanze e Grande Alleanza

Eone predisse che il mondo dell’umanità stava volgendo al termine. Cinque fonti di energia spirituale, note come voti, sono fondamentali in tutto questo. Come suggerisce il nome, rappresentano “un decennio”.

Le alleanze hanno una storia profonda e si dice che siano l’arcobaleno che lega i nodi tra gli esseri umani e Dio. Quando tutte e cinque le alleanze saranno state raccolte, si crede che la Grande discenderà sul mondo.

– AD: “Tu…! Un’organizzazione segreta conosciuta come la Società Fantasma sta tirando le fila dietro le quinte e desidera chiamare il Grande.”

Sono guidati da qualcuno noto come Iron Mask.

Iron Mask: “Capisci ora? Non puoi fermarmi. Non puoi cambiare il destino.”

Insieme ai loro compagni all’interno delle loro compagnie, gli agenti Aion e Devil Summoners affrontano la Maschera di Ferro per fermare l’imminente apocalisse. Questo Iron Man è uno degli avversari più duri… e ha anche molte persone che lavorano sotto di lui. Ho bisogno del vostro aiuto. Sì tu, evocatore di demoni davanti allo schermo.

■ Mila

Ti piace il mio video di compleanno pubblicato il giorno prima? Oggi vi darò un po’ più di dettagli.

Milady l’Evocatore del Diavolo… è un membro della Società Fantasma. Il mio compleanno è stata la seconda persona che ho salutato a unirsi a me. Penso che si possa dire che è un realismo equilibrato. Tende a tenere i suoi veri pensieri vicini al petto…presumibilmente questo ha qualcosa a che fare con il suo passato.

Esperienze passate, ricordi… Il fatto che i personaggi umani siano un accumulo di tali dati fa parte di ciò che li rende così affascinanti… Ma è interessante che a volte, il loro passato possa anche essere ciò che li collega.

Ad ogni modo, occasionalmente litiga ancora con Arrow e i suoi modi retti, ma ora va d’accordo con tutti.

Parlando di coloro che hanno una storia con Milady… Per prima cosa, parliamo della Maschera di Ferro. È un evocatore di demoni della Società Fantasma. È il capo del misterioso progetto “C”, colui che ha ordinato al suo subordinato di uccidere AD. Dovrebbe essere coinvolto sentimentalmente con lei… ma perché qualcuno dovrebbe uccidere la propria ragazza? Tante domande senza risposta…

Poi c’è quest’altro ragazzo della Phantom Society: RS (doppiato da Eiji Takeuchi). È un evocatore di demoni che ha ucciso AD per ordine della Maschera di Ferro. Può sembrare sciocco, ma in realtà è molto potente. Comunica attraverso musica rap gratuita. Sarebbe un’esagerazione dire che è un bel po’ là fuori.

Ad ogni modo, ha fatto rivivere il mio compleanno e l’ha convinta a unirsi a me… Devo dire che è una grande combattente. Combatte con le compagnie di tipo sai, ha un’affinità per le abilità di tiro e i suoi attacchi danno un pugno serio. Anche lei è molto intelligente. Forse imparerai anche come ripristinare il vice mentre sconfiggi i nemici.

Questo è tutto da parte mia. Spero che tutti voi scopriate da soli la magia del mio compleanno. Penso che lo troverai più interessante man mano che lo conosci. Come leader, voglio solo che tutti vadano d’accordo, capisci?

■ Guida all’esplorazione

L’ultima volta ho imparato le basi del combattimento. Oggi passeremo all’esplorazione dei dungeon. Queste sono cose importanti, quindi fai attenzione, ok?

I gettoni nemici rossi possono essere trovati all’interno dei dungeon. Ti inseguiranno non appena noteranno la tua presenza e, se verrai catturato, verrai lanciato in battaglia con il nemico per ottenere la priorità di attacco. Prova a tagliare i simboli nemici con la spada Ringo. Iniziare la battaglia eliminando i nemici ti metterà in buona forma.

Puoi anche camminare intorno alle icone dei nemici crollate per evitare del tutto le battaglie. L’attacco bonus può essere attivato quando si entra in combattimento con un nemico che è stato abbattuto a pezzi. I tuoi alleati attaccheranno tutti i nemici all’inizio della battaglia, trasformandola immediatamente a tuo favore.

Entrando in un dungeon, Ringo invierà i suoi demoni al Demon Recon. Puoi riunire i demoni inviati durante l’indagine mentre esplori il dungeon. Puoi riunire i demoni inviati durante l’indagine mentre esplori il dungeon.

—Hell Biker: “Frickin’ Arrow… mi hai battuto in un test di forza. È dura.”

Possono trovare oggetti…

– Ha delle medicine.

…o ti aiutano in altri modi, come la guarigione.

– Kurama Tengu: “Ha tanta fretta, signora? Quando si precipita in questo modo, è più facile scivolare. Perché non si prende una pausa?”

Cerca di trovare e parlare con i tuoi alleati demoniaci nei dungeon.

-Scathach: “Ammiro quanto sei capace. Ecco, ti ricompenserò”.

—Scathach: “Considera questo come un investimento nel nostro futuro.”

Mentre sei nel Demon Recon, i Demoni alleati possono presentarti altri Demoni che appaiono nel dungeon.

Osman: “Grazie alle mie abili capacità di conversazione, i demoni di tutte le forme e dimensioni si trasformano in pasta nella mia mano”.

– Orthos: “Vuoi essere il mio insegnante? Beh, ho fame. Che ne dici di un po’ di carne?”

—Orthus: “Se non c’è carne, dammi un po’ della resistenza della tua squadra!”

Puoi negoziare con i demoni per concludere un contratto e reclutarli.

-sì.

– Orthos: “Sono Orthos! Piacere di conoscerti!”

I demoni possono essere assegnati alle aziende per garantire l’accesso alle loro abilità.

– Milady: “Li ridurrò in cenere!” -> Agidina

Anche le statistiche degli utenti COMP sono interessate, quindi assicurati di modificarle in base alla situazione. Fai attenzione ai simboli nemici e colpisci prima che lo facciano loro!

—Zhu Tun She: “Se è così che ti senti, non c’è altra scelta! Mi unisco a te, signorina!”

Lavora con i demoni alleati e conquista pericolosi dungeon! Devi sfruttare appieno non solo le tue abilità speciali, ma anche i tuoi poteri demoniaci… Le tue abilità come evocatore di demoni saranno davvero messe alla prova.

■ Conclusione

Non suona eccitante? Ora abbiamo notizie interessanti da condividere!

Pirati dell’anima 2 Prima dell’evento pratico: sabato 4 giugno e domenica 5 giugno. Dove: a Tokyo, solo su invito Sito ufficiale Applicare!

Bene, questo è tutto per la guida dell’evocatore di oggi. Non vedo l’ora che arrivi la fase successiva, ok? Arrivederci alla prossima!