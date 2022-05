Il livello 5 lancia il nuovo gioco Ni no Kuni in Occidente: con Crypto e Blockchain, aggiungerà NFT

Potrebbe esserlo il livello 5 ha ridotto le sue operazioni occidentalima sta ancora lanciando nuovi titoli in questa parte del mondo.

Follow-up dal lancio locale di Fantasia in diretta online Per dispositivi mobili lo scorso dicembre, il gioco gratuito è stato rilasciato per il download ora Ni no Kuni: attraverso i mondi Per computer e smartphone con l’aiuto dello sviluppatore coreano Netmarble.

Straordinario come il trailer (che presenta “filmati di gioco reali” e fa riferimento a una collaborazione con la famosa società di animazione giapponese Studio Ghibli), questo gioco non è così innocente come sembra.

Come evidenziato Kotakuè già pieno di “cazzate crittografiche”:

“Questo è in realtà un gioco gacha che contiene anche una ca**ata criptovaluta. Netmarble ha il suo portafoglio di criptovaluta chiamato Marblex e, come sottolinea utilmente questo sito, i giocatori possono prendere oggetti di gioco, scambiarli per i token Asterite o Territe di Netmarble (che sono monete che puoi scambiare su Marblex), e poi scambiarle con altre criptovalute.

Ed ecco una foto del processo di scambio presa direttamente dal sito web del gioco:

Se non bastasse già, allora La prima pagina del sito Menziona anche il “sistema blockchain” in atto e la tabella di marcia del gioco include l’aggiunta di NFT nel quarto trimestre del 2022…

“Ni no Kuni: Cross Worlds utilizza un sistema blockchain basato sul gameplay, offrendo ai giocatori che amano Ni no Kuni: Cross Worlds l’opportunità di guadagnare gettoni attraverso il gioco. “I giocatori possono ottenere due tipi di token in Ni no Kuni: il sistema blockchain Cross Worlds e il nostro team farà tutto il possibile per preservare il valore del token”.

Il Livello Cinque, come accennato in precedenza, aveva ridotto la sua attenzione all’Occidente. La sua versione più recente su Switch era un gioco di ruolo meccanico solo giapponese, Megaton Musashi.

Se tutto questo in qualche modo ti ha fatto venire voglia di Ni no Kuni, ecco alcuni ottimi giochi di Ni no Kuni da provare su Switch: Ni no Kuni: L’ira della strega bianca E il Ni no Kuni II: Regno del Revenant. Il livello 5 è conosciuto anche da altre serie come Undici InazumaE il Professor Layton e il Orologio Yo-kai.

Come ti senti a trasformare la serie Ni no Kuni in un gioco per dispositivi mobili e PC come questo? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.