Difficile credere che stia effettivamente accadendo: Shanghai revoca il blocco del COVID

Shanghai rimuove le barriere di sicurezza e il nastro della polizia

Il lockdown scadrà a mezzanotte tra due mesi

Molti sono preoccupati per il COVID, i rischi di essere nuovamente chiusi

SHANGHAI (Reuters) – Le autorità di Shanghai hanno iniziato martedì a smantellare le recinzioni attorno ai complessi di appartamenti e a strappare i nastri della polizia dalle piazze e dagli edifici pubblici per soccorrere i 25 milioni di residenti della città prima di revocare un doloroso blocco di due mesi a mezzanotte.

Lunedì sera, alcune persone a cui è stato permesso di uscire dai loro complessi per camminare per un breve periodo hanno approfittato di una fermata del traffico per raccogliere birra e gelato nelle strade deserte, ma c’era un senso di ansia e ansia tra i residenti.

“Mi sento un po’ nervoso”, ha detto Joseph Mack, che lavora nel settore dell’istruzione. “È difficile credere che sia successo davvero”.

La maggior parte di loro sarà di nuovo bloccata nelle loro case fino a mezzanotte, poiché negli ultimi due mesi è stata sottoposta a un rigido blocco che ha portato a perdite di reddito e causato stress e disperazione a milioni di persone che lottano per ottenere cibo o accedere all’assistenza sanitaria di emergenza.

L’isolamento prolungato ha suscitato rabbia nell’opinione pubblica e rare proteste all’interno di Shanghai e ha colpito l’economia manifatturiera e pesante delle esportazioni della città, interrompendo le catene di approvvigionamento in Cina e nel mondo e rallentando il commercio internazionale.

La vita dovrebbe tornare a una parvenza normale da mercoledì, quando verranno revocati i permessi agli edifici residenziali per le persone di uscire per alcune ore, i trasporti pubblici riprenderanno e i residenti potranno tornare al lavoro.

“Questo è un giorno che sognavamo da molto tempo”, ha detto ai giornalisti la portavoce del governo di Shanghai Yin Xin.

Yin ha affermato che le conferenze stampa online quotidiane saranno sospese poiché i suoi colleghi, che hanno vissuto sul sito negli ultimi due mesi come richiesto dalle regole COVID, torneranno a casa dopo la mezzanotte.

“Tutti si sono sacrificati così tanto. Questa è stata una giornata difficile, e dobbiamo amarlo e proteggerlo, e bentornato a Shanghai che conosciamo e ci manca”.

Martedì, vicino a un ruscello a Shanghai, un negozio di oche speziate stava rifornindo gli scaffali; Il bar stava facendo lavori di ristrutturazione all’ultimo minuto; Gli addetti alle pulizie stavano pulendo le vetrine dei negozi.

Le restrizioni saranno allentate per circa 22,5 milioni di persone nelle aree a basso rischio. I residenti dovranno comunque indossare le mascherine ed evitare assembramenti. È ancora vietato mangiare all’interno dei ristoranti. I negozi possono operare al 75% della capacità. Le palestre riapriranno in un secondo momento. Leggi di più

I residenti dovranno sostenere test ogni 72 ore per utilizzare i mezzi pubblici e accedere agli spazi pubblici. Resta in serbo una severa quarantena per tutti coloro che prendono il COVID e i loro contatti stretti.

blocco attento

Solo la Cina è tra i principali paesi che attuano una politica “zero COVID” per arginare l’epidemia a quasi tutti i costi.

I lavoratori rimuovono le barriere in una zona residenziale, mentre la città si prepara a porre fine al blocco messo in atto per frenare lo scoppio della malattia del coronavirus (COVID-19) a Shanghai, in Cina, il 31 maggio 2022. REUTERS/Ali Song Leggi di più

Una variante di Omicron ad alta transizione è soggetta a restituzione.

Julian McCormack, presidente della British Chamber of China, ha affermato che Shanghai ha preso il controllo del COVID “a un costo personale ed economico molto significativo”.

“Cosa è cambiato materialmente per garantire che ciò non accada di nuovo?”, ha chiesto. “Ecco dove sta l’incertezza”.

Todd Pearson, amministratore delegato del Camel Hospitality Group, che gestisce alcuni ristoranti, bar e palestre a Shanghai e dintorni, è preoccupato.

I suoi ristoranti possono consegnare solo ordini, che portano il 5% delle entrate, non abbastanza per pagare stipendi e affitto. Almeno da mezzanotte i suoi lavoratori che dormono sul cantiere possono finalmente tornare a casa.

“Spero che accelerino per ricostruire l’economia”, ha detto Pearson. “Spero solo che non avvenga a costo di ulteriori focolai. Non sono sicuro che molte aziende o persone possano gestirne di più”.

L’attività economica in Cina si è leggermente ripresa a maggio rispetto al cupo aprile, poiché le restrizioni COVID nei principali centri di produzione sono state gradualmente allentate, sebbene i controlli sui movimenti abbiano ancora compresso la domanda e frenato la produzione. Leggi di più

Divertimento con i media

Shanghai ha riportato 31 casi il 30 maggio, in calo rispetto ai 67 del giorno prima, riflettendo una tendenza al ribasso in tutta la Cina a meno di 200 infezioni a livello nazionale, una frazione di quanto riportato dalla maggior parte degli altri paesi.

La fine del blocco di Shanghai non significa un ritorno ai mezzi di sussistenza pre-coronavirus.

Alcuni impiegati di banca hanno detto che dovranno indossare tute protettive complete e schermi per il viso quando inizieranno ad affrontare il pubblico da mercoledì. Un dipendente ha detto che avrebbe portato alcune forniture essenziali per lavorare, nel caso in cui un collega risulti positivo e i dipendenti debbano isolarsi in ufficio.

Il blocco ha suscitato rare proteste, con persone che a volte sbattono pentole e padelle fuori dalle finestre per esprimere il loro dispiacere per la repressione, e molti di loro hanno condiviso interazioni frustrate con le autorità sui social media.

Le manifestazioni pubbliche di malcontento arrivano durante un anno delicato per il presidente Xi Jinping, che dovrebbe assicurarsi un terzo mandato questo autunno.

Un complesso ha appeso una bandiera cinese con cui i residenti possono scattare foto mentre si mettono in fila per un altro test PCR prima della riapertura.

“Vale la pena festeggiare”, ha detto un volontario presso il sito di test, che era più ottimista sul COVID rispetto a quelli a cui è stato fatto il tampone al naso. “Probabilmente non lo avremo più nel resto delle nostre vite.”

Rapporti aggiuntivi di David Stanway, Winnie Zhou, Brenda Goh, Weifan Wang, David Carton, Alby Zhang, Stella Q, uffici di Pechino e Shanghai; Scritto da Marius Zaharia. Montaggio di Michael Perry

