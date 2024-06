La moglie di Michael Moseley rende omaggio all’amato marito

fonte dell’immagine, ITV/Shutterstock

La moglie del conduttore televisivo e radiofonico Dr Michael Moseley ha reso omaggio al marito “meraviglioso, divertente, gentile e brillante”, il cui corpo è stato ritrovato quattro giorni dopo la sua scomparsa sull’isola greca di Symi.

In un rapporto che conferma la sua morte, la dottoressa Clare Bailey Moseley ha detto che è stata “devastante”.

Il 67enne, padre di quattro figli, è scomparso mercoledì dopo aver fatto una passeggiata dalla spiaggia di Agios Nikolaos.

Il suo corpo è stato ritrovato domenica su una collina vicino al bar sulla spiaggia di Agia Marina.

autore, Joe Inwood a Simi e Andre Roden-Paul a Londra

azione, notizie della BBC

9 giugno 2024 Aggiornato 2 ore fa

Il dottor Bailey Moseley ha dichiarato: “Abbiamo avuto una vita incredibilmente fortunata insieme.

“Ci amavamo moltissimo ed eravamo felici insieme.”

Ha detto di essere incredibilmente orgogliosa dei suoi figli e di essere “molto confortata dall’effusione di amore da parte di persone di tutto il mondo”.

Sono piovuti tributi per l’emittente e l’insegnante.

Charlotte Moore, responsabile dei contenuti della BBC, ha dichiarato: “Era un brillante giornalista scientifico e autore di programmi, capace di semplificare gli argomenti più complessi, ma era anche desideroso di coinvolgere e intrattenere il pubblico e ispirava tutti a vivere una vita sana, vita appagante.”

E fidati di me, sono un dottore, il co-conduttore Dr Saleha Ahsan ha detto a BBC News di essere un “tesoro nazionale” e un uomo “di grande talento”.

E ha elogiato il suo “interesse nello spiegare la scienza a un pubblico più ampio” e nel renderla “accessibile non solo a un pubblico scientifico di nicchia, ma a chiunque”. READ Ohio State vs. Michigan: streaming live, visione online, canale TV, previsione, selezione, distribuzione, contraddizioni calcistiche

Il professor Brian Cox ha affermato che il dottor Moseley è stato un “mentore” per altri fornitori di servizi scientifici.

Sophie Larimore, direttrice della Soho Agency, che rappresenta il dottor Mosley, ha detto che era un “uomo brillante, meraviglioso e adorabile”.

“Era molto grato al pubblico per la sua ricettività nei confronti delle idee che ha avuto il privilegio di condividere, e ai numerosi scienziati che ha avuto l’onore di contribuire a divulgare”, ha aggiunto. “Michael è unico.”

Anche alcuni lettori di BBC News hanno reso omaggio al suo impatto.

Judith, un’insegnante di Salisbury, ha affermato di aver utilizzato alcuni dei documentari del dottor Mosley per insegnare la storia del GCSE negli ultimi 16 anni.

“Era il migliore amico di un insegnante di storia, e non so se lo abbia mai saputo”, ha detto.

Sue ha detto che il dottor Moseley l’ha aiutata a “superare Covid, ascoltando le sue trasmissioni”.

“Vorrei poterlo ringraziare personalmente”, ha aggiunto.

“Siamo tutti più ricchi per averlo nella nostra vita.”

Titolo del video, Un giornalista della BBC indica l'area in cui è stato ritrovato il corpo del dottor Mosley

Si dice che il dottor Mosley sia scomparso dalla spiaggia di Agios Nikolaos mercoledì intorno alle 13:30 ora locale (11:30 BST) mentre usciva per una passeggiata.

Le riprese delle telecamere a circuito chiuso lo hanno mostrato mentre camminava verso l’altro lato della baia in un caldo intenso e su un terreno roccioso.

“Siamo confortati dal fatto che ce l’abbia quasi fatta”, ha detto sua moglie nella sua dichiarazione.

“Ha fatto una scalata incredibile, ha preso la strada sbagliata ed è crollato in un’area che non poteva essere facilmente vista da una vasta squadra di ricerca.”

“Michael è una persona avventurosa, e questo è parte di ciò che lo rende così speciale”, ha continuato.

Ha anche ringraziato le persone “straordinarie” di Simi che hanno lavorato “instancabilmente” per trovare suo marito.

didascalia dell’immagine, Il corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla spiaggia di Agia Marina

Il sindaco di Simi, Eleftherios Papakalodouka, ha detto che il corpo è stato trovato mentre le squadre stavano perquisendo la spiaggia.

Il direttore di un bar ha scoperto il corpo dopo che il sindaco dell’isola “ha visto qualcosa” sulla recinzione del bar e ha allertato il personale, ha riferito l’agenzia di stampa PA.

Una fonte della polizia ha detto alla BBC News che il defunto era morto da “alcuni giorni”.

Dottor Mosley È stato trovato vicino a un recinto a circa 30 minuti a piedi dal villaggio di Bedi, dove è stato visto l’ultima volta. Il medico legale ha esaminato il corpo.

Le autorità greche hanno cercato il dottor Mosley in mezzo alle alte temperature.

Sembra che la gamba di un agente di polizia sia stata rotta quando il corpo è stato recuperato.

Il dottor Moseley studiò medicina a Londra e alla fine si qualificò come medico Due Conduttore, documentarista, giornalista e scrittore da decenni.

È noto per programmi televisivi tra cui Trust Me, I’m a Doctor e il podcast Just One Thing di BBC Radio 4.

Chris Van Tulleken, uno dei co-presentatori del Dr Mosley su Trust Me, I’m a Doctor, lo ha reso omaggio come “uno dei broadcaster più importanti degli ultimi decenni”.

“Fondamentalmente ha inventato il genere della trasmissione scientifica”, ha scritto su X, ex Twitter.

Il professor Tim Spector, apparso nel podcast Just One Thing del dottor Mosley, ha detto in un tributo pubblicato che il suo amico da 20 anni era “umile, silenzioso e schivo”. telegramma.

“Ciò che mi mancherà di più di Michael non è solo la sua cordialità e generosità, ma anche il suo meraviglioso atteggiamento positivo”, ha scritto.

“Era molto orgoglioso dei suoi quattro figli, una famiglia unita che lo teneva con i piedi per terra, ed era devastato nel lasciarli così presto.”

Il dottor Mosley è anche noto per aver reso popolari le diete 5:2 e Fast 800, che sostengono il digiuno intermittente e le diete a basso contenuto di carboidrati.

Sia la sua dieta che l’accuratezza scientifica hanno attirato l’attenzione in passato.

In una nota, il Ministero degli Esteri ha affermato di sostenere la famiglia di un uomo britannico morto in Grecia, aggiungendo di essere in contatto con le autorità locali.

Titolo del video, Una nuova CCTV mostra Michael Mosley che cammina verso le Montagne Rocciose

Cronologia

Mercoledì 13.30 ora locale (11:30 BST) – Il dottor Michael Moseley ha lasciato la spiaggia di Agios Nikolaos ed è partito per una passeggiata.

1350 – Viene avvistato dalle telecamere a circuito chiuso di Bd

1357 – Viene visto di nuovo nella marina di Bedi, a nord-est

Giovedì 11.15 – La polizia ha riferito che i vigili del fuoco greci richiedevano assistenza

14.00 – I vigili del fuoco greci arrivano a Symi, con vigili del fuoco e una squadra di droni

19:00: viene inviato un elicottero per assistere nella ricerca

Venerdì – I subacquei si uniscono alla ricerca nelle acque intorno a Simi

Sabato 06:00 – I vigili del fuoco continuano le ricerche

Domenica – Gli agenti che cercano il dottor Moseley trovano un corpo

Titolo del video, Dai uno sguardo alla carriera di Michael Moseley

