La NASA celebra il terzo volo di prova dell'astronave SpaceX, ma è necessario ulteriore lavoro prima delle missioni lunari di Artemis

Funzionari della NASA affermano che il terzo volo di prova del veicolo Starship di SpaceX ha raggiunto “diversi primi passi importanti” sulla lunga strada per far sbarcare gli astronauti sulla Luna, ma c'è ancora molto lavoro da fare.

La navicella spaziale Starship è volata con successo nello spazio ieri (14 marzo) dal sito Starbase di SpaceX nel sud del Texas e ha raggiunto la velocità orbitale, tra gli altri risultati. La NASA ha particolarmente elogiato la dimostrazione del trasferimento del propellente della navicella Starship, che sarà importante per le future missioni lunari gestite dal programma Artemis della NASA. Tuttavia, gli ingegneri dovranno rivedere i dati nelle prossime settimane per vedere quanto successo ha avuto il volo di prova.

“Con ogni test di volo, SpaceX sta cercando di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi affinché Starship impari il più possibile per sviluppare futuri sistemi di missione”, ha affermato Lisa Watson Morgan, responsabile del programma Human Landing Systems (HLS) presso il Marshall Space Flight Center della NASA. nell'Alabama. Un 14 marzo Dichiarazione dell'agenzia.

“La capacità di testare sistemi e processi chiave… consente sia alla NASA che a SpaceX di raccogliere dati critici necessari per il continuo sviluppo dell'astronave HLS”, ha aggiunto Watson-Morgan. Starship è la compagnia HLS incaricata dalla NASA di far atterrare gli astronauti sulla Luna durante la missione Artemis 3, il cui lancio è ora previsto entro settembre 2026.

SpaceX ha tentato di trasferire carburante nello spazio da un serbatoio dell'astronave a un altro, e sia SpaceX che la NASA esamineranno i dati di volo nelle prossime settimane per vedere se ha funzionato bene. I funzionari della NASA hanno scritto che il carburante è estremamente freddo e gli ingegneri vogliono garantire che la stabilità del veicolo spaziale nello spazio non sia influenzata inutilmente dal processo.

L'agenzia ha aggiunto che gli ingegneri cercheranno anche di rendere il processo di trasporto il più efficiente possibile esaminando “il movimento dei liquidi all'interno dei serbatoi” con l'obiettivo di “garantire [Starship’s] “I motori Raptor ricevono le condizioni propulsive necessarie per supportare il riavvio in orbita.”

Tuttavia, durante il volo di prova della Starship di ieri, le velocità di rotazione dei veicoli durante la fase costiera hanno costretto gli ingegneri ad abbandonare “la prevista riaccensione in orbita di un singolo motore Raptor”, ha scritto SpaceX in una lettera. Riepilogo delle attività.

SpaceX promette presto voli veloci con Starship, con altri quattro veicoli da 400 piedi (122 metri) già costruiti in previsione dei voli di prova nei prossimi mesi. Una di queste astronavi è già stata sottoposta a un test di fuoco statico questa settimana, ha detto l'ingegnere delle operazioni spaziali di SpaceX Siva Bharadvaj durante la trasmissione di lancio di ieri.

Tuttavia, la NASA afferma di voler ripetere i successi prima di mettere gli astronauti a bordo della navicella spaziale. Nel giugno 2023, ad esempio, Jim Frey, un funzionario dell’agenzia, ha affermato che SpaceX avrebbe dovuto concludere “un numero significativo di lanci” prima delle attività del programma Artemis. Negli ultimi mesi la NASA ha anche espresso più volte preoccupazione riguardo al ritmo di sviluppo dei veicoli spaziali.

Il lancio di Artemis 3 è stato posticipato nel gennaio di quest'anno al settembre 2026, circa un anno dopo rispetto al suo obiettivo precedente, in parte a causa della lentezza dello sviluppo dell'astronave e in parte a causa di vari problemi tecnici con la navicella spaziale Orion della NASA, tute spaziali sintetiche speciali e altri Articoli importanti. Tuttavia, il mese scorso, la NASA ha evidenziato il successo nei test del sistema di attracco della Starship e ha affermato che SpaceX ha completato “più di 30 risultati HLS specifici” su vari componenti hardware.

SpaceX non è l'unico fornitore di HLS; Blue Origin ha anche un contratto con la NASA per i servizi di atterraggio lunare. SpaceX è stata inizialmente e inaspettatamente selezionata come unico vincitore per il 2021 per i contratti HLS, dopo che la NASA si era impegnata a selezionare più fornitori. In risposta alle proteste dei concorrenti, il GAO non ha riscontrato alcun “pregiudizio competitivo” nella decisione della NASA. Ma nell’ottobre 2021, il Senato degli Stati Uniti ha ordinato alla NASA di scegliere una seconda società e alla fine l’agenzia ha scelto Blue Origin per il suo sistema di atterraggio Blue Moon.