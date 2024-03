Juwan Howard è fuori come allenatore di basket dei Michigan Wolverines

L'era di Juwan Howard è ufficialmente finita.

Il Michigan ha annunciato venerdì di aver licenziato Howard come capo allenatore di basket maschile dopo cinque anni e probabilmente la peggiore stagione nella storia del programma.

La ricerca nazionale per il sostituto di Howard – a cui restano due anni e quasi 7 milioni di dollari di contratto ma riceverà un buyout da 3 milioni di dollari – inizierà immediatamente.

“Dopo una revisione approfondita del programma, ho stabilito che Juan non tornerà come allenatore di basket maschile”, ha dichiarato il direttore atletico Ward Manuel in una nota. “Gowan è tra i più grandi Wolverines mai associati al nostro programma di basket. So quanto sia importante, non solo per Gowan, ma per tutti noi, averlo di nuovo qui alla guida di questo programma.”

“Nonostante il suo amore per la sua alma mater e l'esperienza positiva che i nostri studenti-atleti hanno avuto sotto la sua guida, mi era chiaro che il programma non era all'altezza delle nostre aspettative e non si stava muovendo nella giusta direzione. Sono grata per Joan dedizione, passione e impegno per l'UM e per tutto ciò che lui e la sua eredità continueranno a significare per lui.” “Per il Michigan.”

Howard ha concluso la sua carriera da allenatore al Michigan con un record di 82-67 che includeva un Elite Eight, uno Sweet 16 e una stagione da 20 vittorie. Ha anche ottenuto un punteggio di 48-47 nei Big Ten con un titolo in conferenza e un piazzamento migliore del quinto nella classifica del campionato.

Ciò pone una brusca fine al difficile viaggio che è stata l’era Howard. Il membro dei Fab Five è stato riportato alla guida della sua alma mater nel maggio 2019 e ha assunto la direzione di un programma che aveva prosperato sotto l'ex allenatore John Beilein. Ma Howard non è riuscito a sostenere lo stesso livello di successo durante la sua prima volta come capo allenatore a nessun livello, e le cose si sono concluse con una campagna storicamente terribile di otto vittorie che si è conclusa con il primo round del Big Ten Tournament.

La scorsa stagione, il Michigan ha stabilito i record del programma per il maggior numero di sconfitte in conferenza (17) e totali (24). Ha concluso a pari merito con la seconda percentuale di vittorie più bassa (.250) nelle 107 stagioni del programma. Finirono ultimi nella classifica Big Ten per la prima volta dalla stagione 1966-67. Ha registrato vittorie a una cifra per la prima volta dal 1981-82. Ha concluso la stagione con una serie di nove sconfitte consecutive, la scivolata più lunga da quando il Michigan ha perso 10 partite consecutive nel 2004-2005.

Inoltre, il Michigan ha subito la sua sconfitta più sbilanciata in 17 anni in uno scoppio di 32 punti a Purdue e ha subito perdite di almeno 15 punti (nove) dalle vittorie. I Wolverines hanno anche concluso con alcuni dei peggiori punteggi difensivi del programma degli ultimi decenni poiché hanno saltato il torneo NCAA per il secondo anno consecutivo.

Questi sono solo pessimi risultati sul campo. Ciò non include tutti gli sviluppi fuori campo avvenuti durante l'ultima stagione di Howard, che è stata la più bizzarra e frustrante di tutte.

C'è stata una dinamica di allenatore insolita poiché ha servito come assistente allenatore quando è tornato ai suoi compiti di allenatore a tempo pieno dopo un intervento al cuore a settembre. C'è stato il confronto non fisico che ha avuto con l'allenatore di lunga data di forza e condizionamento John Sanderson durante un allenamento di inizio dicembre che ha scatenato una revisione interna e ha portato Sanderson – che ha aiutato a costruire i corpi dei giocatori e il programma per 15 anni – a non lavorare più con il programma prima di dimettersi il 1 marzo.

C'è stata la decisione di cedere l'incarico di allenatore all'assistente Phil Martelli al suo ritorno a Filadelfia, per un incontro Big Ten nella Palestra contro la Penn State in un momento in cui il Michigan era in crescita e aveva perso sei su otto. Poi c'è stata l'inaudita sospensione accademica imposta a Dug McDaniel, che non ha permesso alla guardia del secondo anno di recarsi alle partite su strada.

Tutto ciò impallidisce in confronto a due incidenti che hanno evidenziato il mandato di Howard. La cosa più eclatante è stata una rissa post partita in Wisconsin nel febbraio 2022, quando Howard si oppose a un timeout tardivo e iniziò un'accesa discussione con l'allenatore dei Badgers Greg Gard nella linea della stretta di mano. Le cose si intensificarono e Howard colpì alla testa l'assistente del Wisconsin Joe Krabbenhoft. I Big Ten hanno sospeso Howard per le ultime cinque partite della stagione regolare 2021-22 e lo hanno multato di $ 40.000 per le sue azioni.

La stagione precedente, Howard era stato espulso nella seconda metà dei quarti di finale del Big Ten Tournament quando aveva avuto un incontro urlante con l'allora allenatore del Maryland Mark Turgeon durante un timeout mediatico. I due hanno dovuto essere separati e Howard, che ha ricevuto due falli tecnici, è stato trattenuto fisicamente da diversi membri dello staff prima di essere scortato fuori dal campo.

Il violento scambio di battute con Turgeon è avvenuto durante la seconda – e migliore – stagione di Howard al timone. Nell'anno 2, i Wolverines hanno vinto il titolo Big Ten della stagione regolare – vincendo in percentuale durante la stagione abbreviata dal COVID-19 – e hanno conquistato un seme n. 1 nel torneo NCAA per la terza volta nella storia del programma e sono rimasti poco prima di il loro obiettivo. Raggiungere le Final Four. Howard ha ricevuto numerosi riconoscimenti come coach, in particolare è stato nominato Allenatore nazionale dell'anno dell'Associated Press 2021 e Big Ten Coach dell'anno.

Howard e i Wolverines non si avvicinarono mai a ripetere quel successo, poiché da quel momento in poi il programma declinò costantemente. Nelle due stagioni successive, il Michigan finì 19-15 e 18-16, segnando la prima volta dall'inizio degli anni 2000 che il programma non riuscì a vincere almeno 20 partite in anni consecutivi.

Il Michigan ha salvato la stagione 2021-22 – quella in cui i Wolverines sono entrati come una delle prime 10 squadre della preseason e una delle favorite per ripetersi come campioni dei Big Ten – facendo il round Sweet 16. Un'altra stagione regolare mediocre e un'altra stagione intermedia È seguito il piazzamento nella classifica della conferenza, con il risultato che il Michigan ha saltato il torneo NCAA per la prima volta dal 2015, con una squadra che includeva una squadra All-American e due scelte tra le prime 15 al draft NBA.

Howard ha allenato sei giocatori che sono diventati scelte al draft e si credeva fossero reclute forti, con prospettive attratte dal suo background NBA e dalla sua esperienza che includeva 19 anni come giocatore e sei anni come assistente allenatore con i Miami Heat. Nel corso dei suoi primi tre cicli completi di reclutamento, ha inserito una delle prime 15 classi nel 2020, 2021 e 2022 e ha ottenuto alcune delle reclute con il punteggio più alto del programma nell'era moderna delle classifiche. Tuttavia, non ha portato ai risultati sperati.

Mantenere e creare il roster di Howard era un problema, anche se a volte l'ufficio ammissioni dell'università era un ostacolo, e lo sviluppo dei suoi giocatori era carente. Le sue squadre hanno anche costantemente lottato per finire le partite, andando 6-19 in gare decise da sei punti o meno o ai tempi supplementari nelle ultime due stagioni.

Howard è stato assunto da Manuel e ha firmato un prolungamento nel novembre 2021 che durerà per tutta la stagione 2025-2026, ma non ha fatto abbastanza bene per completare il contratto.

jhawkins@detroitnews.com

@James Hawkins